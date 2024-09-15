Ціни на пальне в Україні — скільки коштує бензин, дизель та автогаз 16 вересня 2024 року

Оператор АЗС. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

На автозаправках України ціни на пальне не змінились. Вартість бензину, дизельного пального та автогазу залишаються стабільними другий день поспіль.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.Ria.

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Ціни на пальне в Україні станом на 16 вересня 2024 року. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

За даними моніторингового порталу, 16 вересня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

A-95+ — 60,13 грн/л;

А-95 — 56,54 грн/л;

А-92 — 53,56 грн/л;

дизельне пальне — 52,72 грн/л;

скраплений газ — 30,91 грн/л.

A-95+ — 60,22 грн/л;

А-95 — 56,60 грн/л;

А-92 — 53,57 грн/л.

Інші види пального:

дизельне пальне — 52,72 грн/л;

скраплений газ — 29,78 грн/л.

Ціни на пальне в Україні станом на 16 вересня 2024 року. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Пальне бренду "Євро-95" 16 вересня коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 60,99 грн/л.

Найнижча вартість А-95+ у мережі Motto — 55,66 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС "Фактор" — 53,00 грн/л.

А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" та BVS — 55,99 грн/л, найдешевше на АЗС Mango — 51,99 грн/л.

Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 31,97 грн/л, на KLO — 31,79 грн/л, на Shell — 30,88 грн/л.

Нагадаємо, українським водіям загрожує новий штраф до 17 000 гривень. У Верховній Раді розглядається законопроєкт №9642, який передбачає суворе покарання для автомобілістів за дрифтування в населених пунктах.

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