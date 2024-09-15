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Цены на топливо в Украине — какой будет стоимость бензина на АЗС завтра

15 сентября 2024 22:45
Святослав Мотюженко - Редактор
Цены на топливо в Украине — сколько стоит бензин, дизель и автогаз 16 сентября 2024 года
Оператор АЗС. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Святослав Мотюженко - Редактор

На автозаправках Украины цены на горючее не изменились. Стоимость бензина, дизельного горючего и автогаза остаются стабильными второй день подряд.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.Ria.

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Цены на топливо в Украине на 16 сентября 2024 года. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Якір Цены на горючее на АЗС 16 сентября

По данным мониторингового портала, 16 сентября средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 60,13 грн/л;
  • А-95 — 56,54 грн/л;
  • А-92 — 53,56 грн/л;
  • дизельное топливо — 52,72 грн/л;
  • сжиженный газ — 30,91 грн/л.

Неделю назад

  • A-95+ — 60,22 грн/л;
  • А-95 — 56,60 грн/л;
  • А-92 — 53,57 грн/л.

Другие виды горючего:

  • дизельное топливо — 52,72 грн/л;
  • сжиженный газ — 29,78 грн/л.
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Цены на топливо в Украине на 16 сентября 2024 года. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Якір Цены на крупнейших АЗС — ОККО, WOG — 16 сентября

Топливо бренда "Евро-95" 16 сентября будет стоить дороже всего на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают также на SOCAR — 60,99 грн/л.

  • Самая низкая стоимость А-95+ в сети Motto — 55,66 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить на АЗС "Фактор" — 53,00 грн/л.
  • А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" и BVS — 55,99 грн/л, дешевле всего на АЗС Mango — 51,99 грн/л.
  • Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 31,97 грн/л, на KLO — 31,79 грн/л, на Shell — 30,88 грн/л.

Якір Больше об авто

Напомним, украинским водителям грозит новый штраф до 17 000 гривен. В Верховной Раде рассматривается законопроект №9642, предусматривающий суровое наказание для автомобилистов за дрифтовку в населенных пунктах.  

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