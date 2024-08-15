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Ціни на пальне продовжують зростати — скільки буде коштувати бензин завтра

15 серпня 2024 22:45
Святослав Мотюженко - Редактор
Ціни на пальне в Україні — скільки коштує бензин, газ та дизпаливо 16 серпня
Автозаправка у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Святослав Мотюженко - Редактор

На українських АЗС продовжують зростати ціни на пальне. За останню добу найбільше підвищилась вартість бензину марки А-95+ — цей вид пального подорожчав на шість копійок.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.Ria.

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Ціни на пальне в Україні станом на 16 серпня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на пальне на АЗС 16 серпня

За даними моніторингового порталу, 16 серпня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 60,12 грн/л;
  • А-95 — 56,52 грн/л;
  • А-92 — 53,38 грн/л;
  • дизельне пальне — 52,78 грн/л;
  • скраплений газ — 28,12 грн/л.

Тиждень тому

  • A-95+ — 59,99 грн/л;
  • А-95 — 56,50 грн/л;
  • А-92 — 53,33 грн/л.

Інші види пального:

  • дизельне пальне — 52,78 грн/л;
  • скраплений газ — 27,93 грн/л.
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Ціни на пальне в Україні станом на 16 серпня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 16 серпня

Пальне бренду "Євро-95" 16 серпня коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 60,99 грн/л.

  • Найнижча вартість А-95+ у мережі Motto — 54,89 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити також на АЗС Авантаж 7 — 53,45 грн/л.
  • А-92 найдорожче коштує на АЗС "Рур груп" — 56,49 грн/л, найдешевше на АЗС Mango — 51,99 грн/л.
  • Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,40 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 29,47 грн/л, на KLO — 28,98 грн/л, на Shell — 28,52 грн/л.

ЯкірБільше про авто

Нагадаємо, підвищена витрата пального може бути пов'язана як з манерою водіння та умовами їзди, так і зі станом автомобіля. Ми писали про причини підвищеної витрати палива та що робити, щоб їх усунути.

Також ми розповідали, як правильно та швидко почистити автомобільні диски. В ідеалі колеса бажано чистити двічі на місяць.

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