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Цены на топливо продолжают расти — сколько будет стоить бензин завтра

15 августа 2024 22:45
Святослав Мотюженко - Редактор
Цены на топливо в Украине — сколько стоит бензин, газ и дизтопливо 16 августа
Автозаправка в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Святослав Мотюженко - Редактор

На украинских АЗС продолжают расти цены на топливо. За последние сутки больше повысилась стоимость бензина марки А-95+ — этот вид горючего подорожал на шесть копеек.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.Ria .

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Цены на топливо в Украине на 16 августа 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на горючее на АЗС 16 августа

По данным мониторингового портала, 16 августа средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 60,12 грн/л;
  • А-95 — 56,52 грн/л;
  • А-92 — 53,38 грн/л;
  • дизельное топливо — 52,78 грн/л;
  • сжиженный газ — 28,12 грн/л.

Неделю назад

  • A-95+ — 59,99 грн/л;
  • А-95 — 56,50 грн/л;
  • А-92 — 53,33 грн/л.

Другие виды горючего:

  • дизельное топливо — 52,78 грн/л;
  • сжиженный газ — 27,93 грн/л.
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Цены на топливо в Украине на 16 августа 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на крупнейших АЗС — ОККО, WOG — 16 августа

Топливо бренда "Евро-95" 16 августа будет стоить дороже всего на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают также на SOCAR — 60,99 грн/л.

  • Самая низкая стоимость А-95+ в сети Motto — 54,89 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить также на АЗС Авантаж 7 — 53,45 грн/л.
  • А-92 дороже всего стоит на АЗС "Рур групп" — 56,49 грн/л, дешевле всего на АЗС Mango — 51,99 грн/л.
  • Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,40 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 29,47 грн/л, на KLO — 28,98 грн/л, на Shell — 28,52 грн/л.

Якір Больше об авто

Напомним, повышенный расход горючего может быть связан как с манерой вождения и условиями езды, так и с состоянием автомобиля. Мы писали о причинах повышенного расхода топлива и что делать, чтобы их устранить.

Также мы рассказывали, как правильно и быстро очистить автомобильные диски. В идеале колеса лучше чистить два раза в месяц.

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