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Ціни на пальне падають — яка буде вартість бензину завтра

23 травня 2024 22:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Ціни на пальне в Україні — скільки коштує бензин, газ та дизель 24 травня
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Ціни на пальне в Україні за останню добу змінилися. Так, знизилась середня вартість дизпалива — воно здешевшало на дві копійки. Водночас ціни на бензин та автогаз на українських АЗС залишаються стабільними.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне в Україні 24 травня 2024 року
Ціни на пальне в Україні станом на 24 травня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на пальне на АЗС 24 травня

За даними моніторингового сайту, 24 травня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 59,59 грн/л;
  • А-95 — 55,94 грн/л;
  • А-92 — 52,39 грн/л;
  • дизельне пальне — 52,69 грн/л;
  • скраплений газ — 26,63 грн/л.

Тиждень тому

  • A-95+ — 59,46 грн/л;
  • А-95 — 55,84 грн/л;
  • А-92 — 52,25 грн/л.

Інші види пального:

  • дизельне пальне — 53,08 грн/л;
  • скраплений газ — 26,68 грн/л.
Ціни на пальне в Україні 24 травня 2024 року
Ціни на пальне в Україні станом на 24 травня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 24 травня

24 травня пальне бренду "Євро-95" коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 61,99 грн/л.

  • Найнижча вартість А-95+ у мережі Авиас — 54,49 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити також на АЗС SUN OIL — 50,90 грн/л.
  • А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 55,99 грн/л, найдешевше на АЗС SUN OIL — 49,90 грн/л.
  • Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 57,49 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,50 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 27,97 грн/л, на KLO — 27,29 грн/л, на Shell — 27,66 грн/л.

ЯкірБільше про авто

Нагадаємо, в Україні не можна буде перереєструвати автомобіль або обміняти водійське посвідчення у застосунку "Дія". Це обмеження пов'язане зі зміною реквізитів для оплати рахунків.

Ми також писали, Організація безпеки дорожнього руху Франції вважає, щоб бути гарним водієм, потрібно прийняти мислення жінки. Твердження ґрунтується на дослідженнях ДТП, проведених в країні.

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