Цены на топливо в Украине — сколько стоит бензин, газ и дизель 24 мая

Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Цены на горючее в Украине за последние сутки изменились. Снизилась средняя стоимость дизтоплива — оно подешевело на две копейки. В то же время, цены на бензин и автогаз на украинских АЗС остаются стабильными.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Цены на топливо в Украине на 24 мая 2024 года. Фото: Новини.LIVE

По данным мониторингового сайта, 24 мая средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

A-95+ — 59,59 грн/л;

А-95 — 55,94 грн/л;

А-92 — 52,39 грн/л;

дизельное топливо — 52,69 грн/л;

сжиженный газ — 26,63 грн/л.

A-95+ — 59,46 грн/л;

А-95 — 55,84 грн/л;

А-92 — 52,25 грн/л.

Другие виды горючего:

дизельное топливо — 53,08 грн/л;

сжиженный газ — 26,68 грн/л.

Цены на топливо в Украине на 24 мая 2024 года. Фото: Новини.LIVE

24 мая топливо бренда "Евро-95" будет стоить дороже всего на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают также на SOCAR — 61,99 грн/л.

Самая низкая стоимость А-95+ в сети Авиас — 54,49 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить также на АЗС SUN OIL — 50,90 грн/л.

А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 55,99 грн/л, дешевле всего на АЗС SUN OIL — 49,90 грн/л.

Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 57,49 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,50 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 27,97 грн/л, на KLO — 27,29 грн/л, на Shell — 27,66 грн/л.

Напомним, в Украине нельзя будет перерегистрировать автомобиль или обменять водительское удостоверение в приложении "Дія". Это ограничение связано с изменением реквизитов для оплаты счетов.

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