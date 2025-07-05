Ціни на бензин ще здивують — до чого готуватися водіям по всій Україні

Водій на АЗС заправляє авто. Фото: Pexels

Наприкінці червня ціни на пальне в Україні стрімко пішли догори. В середньому на АЗС бензин марки А-95 коштував 65 гривень за літр. Пізніше зростання цін сповільнилось. Нині ж на різних заправках ціна А-95 сягає 58-63 гривень за літр.

Новини.LIVE з'ясовували причини здорожчання пального і чи може його вартість знову почати зростати вже через кілька місяців.

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Президент Асоціації "Об'єднання операторів ринку нафтопродуктів України", бізнесмен нафтогазової сфери Леонід Косянчук пояснив Новини.LIVE, що зростання цін на пальне в Україні обумовлене одразу кількома факторами:

військовий конфлікт між Ізраїлем та Іраном;

російські атаки на українські НПЗ;

зростання курсу євро.

Він нагадав, що нафтова біржа майже миттєво відреагувала на початок військової операції Ізраїлю проти Ірану.

"Тоді ціни поповзли догори, бо існувала висока ймовірність того, що цей конфлікт переросте в повномасштабну війну. Тож, враховуючи, що Іран — це надзвичайно потужна нафтова держава, і через протоку, яку вони контролюють, йде третина світових запасів нафти, то будь-які військові дії не могли не зачепити світовий ринок нафтопродуктів", — зазначив Леонід Косянчук.

Паралельно з подіями на Близькому Сході російські окупанти вчергове атакували Кременчуцький НПЗ. Через це, за словами Косянчука, оператори ринку почали контрактувати певні об'єми пального на європейському ринку, щоб уникнути дефіциту нафтопродуктів в Україні.

"Коли ситуація на Близькому Сході була врегульована, і світові ціни на нафту та нафтопродукти поповзли вниз, законтрактовані українськими операторами об'єми пального якраз почали надходити в Україну у вигляді запасів торговельної мережі", – додав експерт.

Леонід Косянчук зазначив, що до всього іншого вплинув і курс євро, який додав мінімум 60-70 копійок на літрі.

"Бо акцизний податок нараховують у євро, а потім це конвертується у гривню, і таким чином збільшувалась вихідна ціна самого нафтопродукту", – пояснив експерт.

Косянчук нагадав, що загалом за червень вартість бензину на АЗС зросла на 4,5 гривні, а дизелю — на 3,5 гривні.

"Нині ж ціна почала знижуватися до "докризового" рівня. І у міру можливості продажу партій, що були закуплені за завищеними цінами, вартість пального на АЗС може знизитися. Може, але необов'язково, бо кожен оператор розраховує свою економіку самостійно. Це справа тижнів, коли ціни на АЗС повернуться до "докризового" рівня", – додав він.

Чи буде дефіцит пального влітку

Водночас Косянчук не виключив, що на ринку пального в Україні може спостерігатися дефіцит, що призведе до коливання цін на нафтопродукти вже найближчими тижнями:

"Річ у тім, що європейські заводи працюють планово. І якщо оператори українського ринку не законтрактували необхідний обсяг нафтопродуктів, то ми стикнемося із ситуацією, коли на нашому внутрішньому ринку спостерігатиметься дефіцит".

Тож, якщо попит перевищуватиме пропозицію — ціни на пальне знову поповзуть вгору, вважає експерт.

Раніше ми писали, що на деяких заправках військовослужбовці можуть зекономити чимало грошей. Для отримання знижок на касах АЗС необхідно пред'являти штрихкод, згенерований у застосунку "Армія+". Також нагадаємо, що світові ціни на нафту знову змінилися.