Цены на бензин еще удивят — к чему готовиться водителям по всей Украине

Водитель на АЗС заправляет авто. Фото: Pexels

В конце июня цены на топливо в Украине стремительно пошли вверх. В среднем на АЗС бензин марки А-95 стоил 65 гривен за литр. Позже рост цен замедлился. Сейчас же на разных заправках цена А-95 достигает 58-63 гривен за литр.

Новини.LIVE выясняли причины подорожания топлива и может ли его стоимость снова начать расти уже через несколько месяцев.

Реклама

Читайте также:

Президент Ассоциации "Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины", бизнесмен нефтегазовой сферы Леонид Косянчук объяснил Новини.LIVE, что рост цен на топливо в Украине обусловлен сразу несколькими факторами:

военный конфликт между Израилем и Ираном;

российские атаки на украинские НПЗ;

рост курса евро.

Он напомнил, что нефтяная биржа почти мгновенно отреагировала на начало военной операции Израиля против Ирана.

"Тогда цены поползли вверх, потому что существовала высокая вероятность того, что этот конфликт перерастет в полномасштабную войну. Поэтому, учитывая, что Иран — это очень мощная нефтяная держава, и через пролив, который они контролируют, идет треть мировых запасов нефти, то любые военные действия не могли не задеть мировой рынок нефтепродуктов", — отметил Леонид Косянчук.

Параллельно с событиями на Ближнем Востоке российские оккупанты в очередной раз атаковали Кременчугский НПЗ. Поэтому, по словам Косянчука, операторы рынка начали контрактовать определенные объемы топлива на европейском рынке, чтобы избежать дефицита нефтепродуктов в Украине.

"Когда ситуация на Ближнем Востоке была урегулирована и мировые цены на нефть и нефтепродукты поползли вниз, законтрактованные украинскими операторами объемы топлива как раз начали поступать в Украину в виде запасов торговой сети", — добавил эксперт.

Леонид Косянчук отметил, что ко всему прочему повлиял и курс евро, который добавил минимум 60-70 копеек на литре.

"Потому что акцизный налог начисляют в евро, а потом это конвертируется в гривну, и таким образом увеличивалась исходная цена самого нефтепродукта", — пояснил эксперт.

Косянчук напомнил, что в целом за июнь стоимость бензина на АЗС выросла на 4,5 гривны, а дизеля — на 3,5 гривны.

"Сейчас же цена начала снижаться до "докризисного" уровня. И по мере возможности продажи партий, которые были закуплены по завышенным ценам, стоимость топлива на АЗС может снизиться. Может, но не обязательно, потому что каждый оператор рассчитывает свою экономику самостоятельно. Это дело недель, когда цены на АЗС вернутся к "докризисному" уровню", — добавил он.

Будет ли дефицит топлива летом

В то же время Косянчук не исключил, что на рынке топлива в Украине может наблюдаться дефицит, что приведет к колебанию цен на нефтепродукты уже в ближайшие недели:

"Дело в том, что европейские заводы работают планово. И если операторы украинского рынка не законтрактовали необходимый объем нефтепродуктов, то мы столкнемся с ситуацией, когда на нашем внутреннем рынке будет наблюдаться дефицит".

Поэтому, если спрос будет превышать предложение — цены на топливо снова поползут вверх, считает эксперт.

Ранее мы писали, что на некоторых заправках военнослужащие могут сэкономить много денег. Для получения скидок на кассах АЗС необходимо предъявлять штрихкод, сгенерированный в приложении "Армия+". Также напомним, что мировые цены на нефть снова изменились.