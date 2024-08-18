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Ціни на пальне — якою буде вартість бензину завтра

18 серпня 2024 22:45
Святослав Мотюженко - Редактор
Ціни на пальне в Україні — скільки коштує бензин, газ та ДП 19 серпня 2024 року
Автозаправна станція у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Святослав Мотюженко - Редактор

На автозаправках України ціни на пальне залишаються на рівні попереднього дня. За останню добу вартість всіх марок бензину, а також дизелю та автогазу не змінилася. 

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.Ria.

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Ціни на пальне в Україні станом на 19 серпня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на пальне на АЗС 19 серпня

За даними моніторингового порталу, 19 серпня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 60,12 грн/л;
  • А-95 — 56,51 грн/л;
  • А-92 — 53,35 грн/л;
  • дизельне пальне — 52,75 грн/л;
  • скраплений газ — 28,13 грн/л.

Тиждень тому

  • A-95+ — 59,99 грн/л;
  • А-95 — 56,50 грн/л;
  • А-92 — 53,33 грн/л.

Інші види пального:

  • дизельне пальне — 52,78 грн/л;
  • скраплений газ — 27,93 грн/л.
Вартість пального в Україні 19 серпня 2024 року
Ціни на пальне в Україні станом на 19 серпня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 19 серпня

Пальне бренду "Євро-95" 19 серпня коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 60,99 грн/л.

  • Найнижча вартість А-95+ у мережі Motto — 54,89 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити також на АЗС Авантаж 7 — 53,45 грн/л.
  • А-92 найдорожче коштує на АЗС "Рур груп" — 56,49 грн/л, найдешевше на АЗС Mango — 51,99 грн/л.
  • Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,40 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 29,47 грн/л, на KLO — 28,98 грн/л, на Shell — 28,88 грн/л.

ЯкірБільше про авто

Нагадаємо, ми розповідали, на якій швидкості автомобіль споживає найменше пального. Витрата палива багато в чому залежить від технічного стану автомобіля, але важливу роль відіграє також манера водіння. Прості поради досвідчених водіїв допоможуть значно заощадити на бензині.

Ми також писали про найкращі доступні гібридні кросовери з максимальним запасом ходу у 2024 році. Гібридний автомобіль, що підключається до електромережі (PHEV), дає більшість переваг електромобіля під час їзди містом, водночас він забезпечує безперебійну поїздку, до якої водії звикли в машинах з ДВЗ.

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