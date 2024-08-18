Цены на топливо в Украине — сколько стоит бензин, газ и ГП 19 августа 2024 года

Автозаправочная станция в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

На автозаправках Украины цены на горючее остаются на уровне предыдущего дня. За последние сутки стоимость всех марок бензина, а также дизеля и автогаза не изменилась.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.Ria.

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По данным мониторингового портала, 19 августа средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

A-95+ — 60,12 грн/л;

А-95 — 56,51 грн/л;

А-92 — 53,35 грн/л;

дизельное топливо — 52,75 грн/л;

сжиженный газ — 28,13 грн/л.

A-95+ — 59,99 грн/л;

А-95 — 56,50 грн/л;

А-92 — 53,33 грн/л.

Другие виды горючего:

дизельное топливо — 52,78 грн/л;

сжиженный газ — 27,93 грн/л.

Цены на топливо в Украине на 19 августа 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Топливо бренда "Евро-95" 19 августа будет стоить дороже всего на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают также на SOCAR — 60,99 грн/л.

Самая низкая стоимость А-95+ в сети Motto — 54,89 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить также на АЗС Авантаж 7 — 53,45 грн/л.

А-92 дороже всего стоит на АЗС "Рур групп" — 56,49 грн/л, дешевле всего на АЗС Mango — 51,99 грн/л.

Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,40 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 29,47 грн/л, на KLO — 28,98 грн/л, на Shell — 28,88 грн/л.

Напомним, мы рассказывали, на какой скорости автомобиль потребляет меньше топлива. Расход топлива во многом зависит от технического состояния автомобиля, но немаловажную роль играет также манера вождения. Простые советы опытных водителей помогут значительно сэкономить на бензине.

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