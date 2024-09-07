Ціни на пальне в Україні — скільки коштує бензин, автогаз та дизель 8 вересня 2024 року

Ціни на пальне — яка буде вартість бензину в Україні завтра
На українських заправках ціни на пальне не змінилися. Вартість бензину, автогазу та дизелю залишається на рівні попереднього дня.
Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.Ria.
Яка інформація про пальне 8 вересня вас цікавить найбільше:
Ціни на пальне на АЗС 8 вересня
За даними моніторингового порталу, 8 вересня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:
- A-95+ — 60,23 грн/л;
- А-95 — 56,61 грн/л;
- А-92 — 53,57 грн/л;
- дизельне пальне — 52,72 грн/л;
- скраплений газ — 29,96 грн/л.
Тиждень тому
- A-95+ — 60,11 грн/л;
- А-95 — 56,48 грн/л;
- А-92 — 53,32 грн/л.
Інші види пального:
- дизельне пальне — 52,69 грн/л;
- скраплений газ — 28,62 грн/л.
Ціни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 8 вересня
Пальне бренду "Євро-95" 8 вересня коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 60,99 грн/л.
- Найнижча вартість А-95+ у мережі Motto — 55,02 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС "Фактор" — 53,70 грн/л.
- А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" та BVS — 55,99 грн/л, найдешевше на АЗС Mango — 51,99 грн/л.
- Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л.
У мережі WOG вартість автогазу — 30,97 грн/л, на KLO — 30,48 грн/л, на Shell — 29,88 грн/л.
Більше про авто
Нагадаємо, за словами генерального директора мережі АЗС Леоніда Косянчука, з підвищенням акцизів бензин в Україні подорожчає на 1,5 грн, дизель — на 2 грн. Проте ціна на скраплений газ зросте більш ніж на 5 грн.
Ми також писали, що експерт паливного ринку Сергій Куюн в ефірі День.LIVE заявив, що в Україні з 1 вересня зростуть акцизи на бензин, дизель та скраплений газ. Здорожчання будуть незначними, однак спричинять зростання ціни на пальне на АЗС.
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