Цены на продукты — сколько стоят овощи и фрукты в начале весны

Цены на овощи на одном из рынков. Фото: УНИАН

Цены на продукты — острая для украинцев тема, особенно во время войны. При этом лидерами роста цен, как ни странно, стали не яйца или мясо, а белокочанная капуста, морковь и болгарский перец.

Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

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По информации аналитиков, белокочанная капуста подорожала с 32-38 грн/кг до 35-40 грн/кг. Также продолжает дорожать морковь — сейчас за килограмм украинцам приходится отдавать 34 грн/кг.

Также существенно прибавили в цене томаты и сладкий перец:

помидоры подорожали до 85 грн/кг;

перец — до 145-170 грн/кг.

Что касается фруктов, то ситуацию с ценами пока нельзя назвать угрожающей. Так, в последние дни зимы подорожали только:

мандарины — с 55 грн/кг до 65 грн/кг;

гранаты — до 110-115 грн/кг.

Однако для украинцев есть и приятная новость: фермеры начали активную распродажу лука, поэтому этот овощ дешевеет. Сейчас продавцы за кг этой продукции просят от 12 до 14 грн, хотя раньше цена колебалась от 14 до 15 грн.

Это же касается и огурцов: продукции все больше благодаря поставкам из местных теплиц. Поэтому цены снизились со 140-145 грн/кг до 90-140 грн/кг.

Напомним, куриное филе в Украине стоит в среднем 190 грн за килограмм. Однако если заглянуть в несколько супермаркетов, то можно и сэкономить. Например, в АТБ, "Сильпо" и "Варусе" цены отличаются, также иногда появляются скидки на мясо.

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