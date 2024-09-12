На первичном рынке дорожает недвижимость — какая причина

Новостройка в Запорожской области. Фото: УНІАН

В Украине ожидается рост цен на недвижимость из-за повышения инфляции до 7,5% в августе. Прогнозируется, что к концу 2024 года цены могут вырасти на 7-10%, а наибольшее подорожание ожидается в период осени-зимы 2024-2025 годов.

Об этом рассказал девелопер Олег Приходько.

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Рост стоимости недвижимости на первичном рынке в частности произойдет через несколько факторов, в частности:

повышение цен на строительные материалы;

рост затрат на строительство новых объектов.

"На вторичном рынке можем увидеть кратковременную вспышку и рост спроса на жилье, особенно в сегменте готовых к заселению квартир, поскольку покупатели будут пытаться зафиксировать цены до возможного дальнейшего роста. В то же время риск повышения стоимости кредитов из-за инфляции может повлиять на снижение активности среди планировавших приобретение жилья по ипотеке", — сообщил Приходько.

В целом, как отметил он, к концу 2024 года цены на недвижимость могут возрасти на уровне инфляционного роста, то есть на 7-10%. Однако, по словам Приходько, война приносит дополнительные опасности для рынка недвижимости. В частности, появляются факторы, оказывающие значительное влияние на поведение инвесторов и покупателей:

Инвесторы становятся более осторожными по отношению к вложениям в новое строительство, особенно в регионах, находящихся под угрозой военных действий.

Это может замедлить темпы ввода новых объектов в эксплуатацию, что в свою очередь будет поддерживать высокие цены на уже существующие жилые комплексы.

Потребители предпочитают более безопасные варианты, в частности, жилье в регионах, которые считаются относительно безопасными. Это ведет к переориентации спроса на определенные города или районы, что может повлечь за собой неравномерный рост цен по стране.

"В целом во время войны ситуация на рынке остается нестабильной, и основные факторы, которые будут влиять на рынок осенью и зимой 2024-2025 годов, — это экономическая неопределенность, рост стоимости жизни и риски безопасности, связанные с боевыми действиями", — сказал специалист.

Что еще стоит знать

Напомним, украинский маркетплейс недвижимости Dim.Ria провел анализ изменений на рынке недвижимости по состоянию на конец лета 2024 года. В августе средняя стоимость квадратного метра немного снизилась почти во всех областях Украины.

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