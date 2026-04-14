Головна Фінанси Ціни на нафту, як до війни в Ірані: чи варто чекати здешевшання

Ціни на нафту, як до війни в Ірані: чи варто чекати здешевшання

Дата публікації: 14 квітня 2026 18:44
Ціни на нафту і війна на Близькому Сході: Курт Волкер пояснив, як розвиватимуться події далі
Видобуток нафти і долари. Фото: Unsplash, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Ціни на нафту у світі, ймовірно, залишатимуть високими і не повернуться до рівня, який був до початку війни США та Ізраїля проти Ірану. Ба більше — навіть після війни на Близькому Сході, Вашингтон не наважиться на нові санкції проти Росії та її енергетичного сектору. Відповідно, нафтова логістика країни-агресорки продовжить функціонувати.

Про це сказав в інтервʼю Новини.LIVE колишній спецпредставник США Курт Волкер. 

За словами Курта Волкера, на президента США Дональда Трампа продовжуватимуть чинити тиск з метою зниження цін на нафту. Через це він не захоче вводити нові санкції проти Росії. 

"Він і так не дуже прагне їх вводити, а це стане додатковою причиною утриматися. І, як вже сказав, ціни на нафту залишатимуться високими певний час", — пояснив колишній спецпредставник США.

Нагадаємо, 13 березня 2026 року США видали тимчасовий дозвіл на купівлю російської нафти, яку завантажили на судна до 12 березня. Ліцензія була видана після того, як Мінфін США оголосив про те, що Америка вирішила вивільнити 172 млн барелів нафти зі стратегічного нафтового резерву, щоб слідувати стрімкому зростанню цін на нафту через війну в Ірані. 

Водночас президент Дональд Трамп запевняв, що поверне санкції проти російської нафти одразу, як закінчиться криза на Близькому Сході. 

"Я хочу, щоб у світі була нафта. Санкції повернуться щойно криза завершиться", — сказав він, коли коментував тимчасове послаблення деяких санкцій на тлі різкого зростання світових цін на "чорне золото". 

Як пояснив Трамп, зараз головне завдання для нього — стабілізувати ситуацію, аби була нафта.

Новини.LIVE розповідали про нові санкції України проти Росії, запроваджені 4 квітня. Вони стосуються, зокрема, 33 фізичних і 42 юридичних осіб. Обмеження торкнуться тих, хто забезпечує ВПК РФ, а також займається незаконною підприємницькою діяльність на тимчасово окупованих територіях (ТОТ).

Як повідомляли Новини.LIVE, нафта найближчим часом сягне свого цінового максимуму. "Чорне золото" коштуватиме дорого, допоки торгові судна не почнуть безпечно перетинати стратегічно важливу Ормузьку протоку. Поступова стабілізація ринку відбуватиметься вже після війни на Близькому Сході. 

Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Віталій Чайка
