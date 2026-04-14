Цены на нефть, как до войны в Иране: стоит ли ждать удешевления

Цены на нефть, как до войны в Иране: стоит ли ждать удешевления

Ua ru
Дата публикации 14 апреля 2026 18:44
Цены на нефть и война на Ближнем Востоке: Курт Волкер объяснил, как будут развиваться события дальше
Добыча нефти и доллары. Фото: Unsplash, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Цены на нефть в мире, вероятно, будут оставаться высокими и не вернутся к уровню, который был до начала войны США и Израиля против Ирана. Более того — даже после войны на Ближнем Востоке, Вашингтон не решится на новые санкции против России и ее энергетического сектора. Соответственно, нефтяная логистика страны-агрессора продолжит функционировать.

Об этом сказал в интервью Новини.LIVE бывший спецпредставитель США Курт Волкер.

Санкции против РФ и цены на нефть

По словам Курта Волкера, на президента США Дональда Трампа будут продолжать оказывать давление с целью снижения цен на нефть. Из-за этого он не захочет вводить новые санкции против России.

"Он и так не очень стремится их вводить, а это станет дополнительной причиной воздержаться. И, как я уже сказал, цены на нефть будут оставаться высокими некоторое время", — объяснил бывший спецпредставитель США.

Что еще стоит знать

Напомним, 13 марта 2026 года США выдали временное разрешение на покупку российской нефти, которую загрузили на суда до 12 марта. Лицензия была выдана после того, как Минфин США объявил о том, что Америка решила высвободить 172 млн баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва, чтобы следовать стремительному росту цен на нефть из-за войны в Иране.

Читайте также:

В то же время президент Дональд Трамп уверял, что вернет санкции против российской нефти сразу, как закончится кризис на Ближнем Востоке.

"Я хочу, чтобы в мире была нефть. Санкции вернутся как только кризис завершится", — сказал он, когда комментировал временное ослабление некоторых санкций на фоне резкого роста мировых цен на "черное золото".

Как объяснил Трамп, сейчас главная задача для него — стабилизировать ситуацию, чтобы была нефть.

Новини.LIVE рассказывали о новых санкциях Украины против России, введенных 4 апреля. Они касаются, в частности, 33 физических и 42 юридических лиц. Ограничения коснутся тех, кто обеспечивает ВПК РФ, а также занимается незаконной предпринимательской деятельность на временно оккупированных территориях (ВОТ).

Как сообщали Новини.LIVE, нефть в ближайшее время достигнет своего ценового максимума. "Черное золото" будет стоить дорого, пока торговые суда не начнут безопасно пересекать стратегически важный Ормузский пролив. Постепенная стабилизация рынка будет происходить уже после войны на Ближнем Востоке.

санкции против России прямой эфир Новини.LIVE цены на нефть
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
