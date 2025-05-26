В Украине дорожает молодой картофель — какие цены в магазинах

Человек несет мешок с картошкой. Фото: УНИАН

В Украинских супермаркетах в мае появилось больше молодого картофеля. Но несмотря на то, что выбор продукции для потребителей стал шире, один из самых популярных для украинцев овощ продолжает прибавлять в цене.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какие цены на молодой картофель в конце весны установили в магазинах страны.

Реклама

Читайте также:

Сколько стоит картофель в украинских супермаркетах

Как свидетельствуют данные на портале Минфин, по состоянию на вечер 26 мая, украинские супермаркеты продают молодой картофель по ценам в диапазоне от 69,90 до 89,99 грн/кг. Например:

в Metro за килограмм молодого картофеля просят 69,90 грн;

в Novus — 89,99 грн за килограмм;

в Megamarket — 79,90 грн за килограмм.

Интересно, что средняя цена на молодой картофель в мае составляет 79,93 грн, тогда как в апреле уровень был более чем на 37 грн меньше — 37,33 грн.

Что будет дальше с ценами на молодой картофель

Как говорится в материале Ukrainian Agribusiness Club, удешевления цен ожидается уже в июне, поскольку возрастет внутреннее предложение. При этом отмечается, что появление на рынке молодого картофеля повлияло на цену старого. Аналитики говорят, что по сравнению с апрелем, он подешевел на 2%.

Напомним, что в Украине сейчас продолжается сезон клубники. Потребителям доступны как ягоды из-за рубежа, так и выращенные отечественными хозяйствами. Узнавайте также, какой сезонный фрукт существенно прибавил в цене.