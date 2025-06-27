Цены на молодой картофель снизились — сколько стоит килограмм в июне 2025 года

Мешки с картофелем и овощами. Фото: УНИАН

В мае 2025 года украинцы с удивлением отметили, что молодой картофель — казалось бы, всегда доступный продукт, вдруг стал очень дорогим. Цены на уровне почти в 90 гривен за килограмм в первый месяц весны были не редкостью.

В то же время по состоянию на конец июня, как свидетельствуют данные на портале Минфин, молодой картофель постепенно дешевеет как в магазинах, так и на рынках.

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Так, если в мае продавцы просили за килограмм молодого картофеля в среднем 89,15 гривны за килограмм, то сейчас этот продукт в магазинах можно купить по цене в 37,63 гривны. В крупных сетях супермаркетов ценники следующие:

Metro — 34,99 грн.

Novus — 27,99 грн.

Megamarket — 49,90 грн.

Какими будут цены на продукты в июле

В течение второго месяца этого лета для украинцев должны подешеветь овощи. Как пояснил редакции Новини.LIVE глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, цены снизятся на томаты, огурцы, лук.

"А черешня, вишня, абрикосы и другие косточковые... В этом году имеем большой недород. Были заморозки, урожаи оказались плохими. Разве что из южных областей пойдут небольшие партии. Но значительного удешевления не будет", — сказал эксперт.

Ранее стало известно, что супермаркеты держат цены на куриные яйца на постоянном уровне. Мы проверили, сколько стоит упаковка яиц в июне. Также мы писали о стоимости абрикос. Дешевые ягоды украинцам предлагают в Варусе (от 112,90 грн/кг), а самые высокие цены в Новусе (от 180 грн/кг).