Какие тарифы предлагают мобильные операторы в Украине и ЕС — стоимость в 2025

Сравнение тарифов мобильных операторов в Украине и ЕС. Графика: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

С конца 2024 года стоимость мобильной связи для украинцев начала неожиданно расти. Первыми о повышении цен сообщили в "Киевстаре", а вскоре к нему присоединились Vodafone и lifecell. Однако даже после подорожания цены на связь в Украине остаются самыми низкими среди стран Евросоюза.

Новини.LIVE сравнили тарифы мобильных операторов Украины и ЕС и рассказывают где в Европе самая дешевая связь.

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Тарифы на мобильную связь в Украине

В декабре 2024 года оператор "Киевстар" увеличил стоимость ряда тарифных пакетов. В среднем они выросли на 25%. Вместе с подорожанием расширилось их наполнение — абоненты получили больший объем интернет-трафика, дополнительные минуты для звонков и возможность подключения безлимитных сервисов.

Тариф LOVE UA Свет Контракт 2023 стоит 225 грн в месяц (+50 грн), а пакеты "ВАШ Регион", "ВАШ Оптимум" и Smart Max подорожали на 75 грн и стоят 275, 375 и 450 грн соответственно.

Для отдельных категорий клиентов, таких как пожилые люди и абоненты, перешедшие в сеть "Киевстар" с сохранением номера, предусмотрены специальные условия:

LOVE UA Магнит — 100 грн на 12 месяцев (стандартная цена — 175 грн);

LOVE UA Комфорт — 140 грн;

LOVE UA Свет — 250 грн.

С 30 января 2025 года подорожали тарифные планы мобильного оператора Vodafone. Стоимость увеличилась в пределах 40-70 грн. При этом в некоторых пакетах увеличились лимиты на интернет. Теперь абоненты платят:

Vodafone SuperNet Turbo — 250 грн (было 190 грн);

Vodafone SuperNet Turbo 2019 — 250 грн (было 200 грн);

Vodafone SuperNet Start — 260 грн (было 200 грн);

Vodafone SuperNet Start 2019 — 260 грн (было 195 грн);

Vodafone SuperNet Pro — 340 грн (было 280 грн);

Vodafone SuperNet Unlim — 470 грн (было 410 грн);

Joice — 260 грн (было 200 грн);

Joice Start 2023 — 260 грн (было 200 грн);

Joice Pro 2023 — 320 грн (было 260 грн);

Joice Max 2023 — 390 грн (было 330 грн);

Vodafone Light+ — 185 грн (было 145 грн);

Turbo 2023 — 250 грн (было 180 грн).

Также Vodafone представил новую линейку GigaCombo с комплексными услугами, включая связь, интернет и ТВ. Акционные цены:

GigaCombo — 350 грн;

GigaCombo+ — 400 грн;

GigaCombo Pro — 425 грн;

GigaCombo Pro+ — 475 грн.

С 5 февраля 2025 года lifecell также пересмотрел тарифы. В компании объяснили это ростом расходов на содержание сети. Там отметили, что повышение налогов, а также цен на электроэнергию, топливо и аренду привело к увеличению себестоимости услуг. Новые тарифы lifecell:

"Просто Лайф" — 210 грн (+50 грн);

"Смарт Лайф" — 300 грн (+75 грн);

"Свободный Лайф" — 425 грн (+100 грн);

"Platinum Лайф" — 600 грн (+150 грн);

"Звонкий Безмеж" — 175 грн (+45 грн) + 20 ГБ;

"Возможный" — 220 грн (+55 грн) + 20 ГБ;

"Жара Лайт 2022" — 195 грн (+65 грн).

Эксперт по коммуникациям Александр Глущенко отметил, что за прошлый год стоимость некоторых тарифных планов увеличилась в два, а иногда и в три раза. Однако, по его мнению, в дальнейшем мобильные операторы вряд ли будут значительно повышать цены.

"Есть ожидания, что мобильные операторы существенно больше не будут поднимать стоимость тарифов. Если принимать во внимание соотношение стоимости услуг относительно доходов населения, то все последующие увеличения будут приводить к уменьшению спроса на услуги операторов, отказов от второй сим-карты, требований перевести на более дешевый тарифный план или смену поставщика услуг через сервис MNP", — добавил эксперт.

Сравнение тарифов на мобильную связь в Украине и Европе

Мобильная связь в Европе отличается высоким уровнем развития, а в ряде стран и достаточно высокими тарифами. В большинстве уголков региона распространены сети 4G, а инфраструктура 5G активно развивается. Европейский рынок мобильной связи представлен многими крупными операторами, которые работают в разных странах. Крупнейшие из них:

Vodafone — один из крупнейших операторов мобильной связи в Евросоюзе, представленный более чем в 20 странах.

Orange — ведущий оператор связи во Франции, Испании, Польше и других странах.

Deutsche Telekom — крупный игрок на европейском рынке, работающий под брендом T-Mobile в Германии и других странах.

Telefónica — ведущая телекоммуникационная компания, предоставляющая услуги под брендом Movistar в Испании и под другими брендами в разных странах ЕС.

Цены на мобильную связь в Украине и Европе. Инфографика: Новини.LIVE

По данным крупнейшей в мире базы данных о стоимости жизни Numbeo, средняя цена месячного плана мобильного оператора с более 10 ГБ лимита на интернет в странах Евросоюза составляет 20,61 евро. Это равняется более чем 900 грн. Украинцы за такой мобильный план в среднем платят менее 220 гривен (4,97 евро). Это в четыре раза меньше, чем в ЕС.

Наибольшая стоимость мобильной связи зафиксирована в Швейцарии — 46,04 евро в месяц. На втором месте оказалась Норвегия, где средние тарифы равны 33,55 евро. Тройку самых дорогих европейских стран по мобильной связи замыкает Финляндия — 26,24 евро.

Кроме Украины самые дешевые тарифы предлагают в Румынии. Там за связь в среднем платят 7,30 евро в месяц. В Польше также относительно низкие цены — 8,65 евро.

После значительного повышения цен в декабре-феврале украинцам приходится платить больше за тарифные планы от мобильных операторов. Стало известно о самых доступных тарифах в Украине в марте 2025 года.

Также мы рассказывали, как узнать, какому мобильному оператору принадлежит номер телефона. Из-за постоянных изменений, ребрендинга компаний и появления новых номеров, определить, кто является владельцем того или иного номера, может быть достаточно сложно.