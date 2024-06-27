Цены на общественный транспорт в 2024 году — рейтинг регионов

Общественный транспорт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине проезд в общественном транспорте стоит по-разному, ведь на конечную стоимость влияет много различных факторов. Известно, в каких регионах самые дорогие и дешевые билеты на проезд.

Об этом сообщает издание "РБК-Украина".

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По данным Государственной службы статистики, по состоянию на май текущего года среднемесячная цена на проезд в общественном транспорте была равна 9,31 гривны за билет.

Дороже всего обойдется проезд в пяти украинских регионах. Лидирует Львовская область, где в среднем за поездку берут 15,74 гривны. Также дорого стоит проезд.

в Житомирской области — 15 гривны;

в Черниговской области — 13,84 гривны;

в Черновицкой области — 12,96 гривны;

в Полтавской области — 10,95 гривны.

Самая низкая стоимость проезда в Украине

Примечательно то, что дешевле всего стоит билет на проезд в общественном транспорте Киевской области. Там в среднем нужно заплатить 5 гривен за поездку. Также лояльные цены на передвижение в городском транспорте:

Херсонской области — 6 гривен;

Кировоградской области — 6,48 гривны;

Харьковской области — 6,60 гривны.

В то же время, цена на проезд в общественном транспорте Киева в среднем составляет 8 гривен.

Источник: РБК-Украина

Как формируется цена на проезд

Стоимость проезда формирует множество факторов. Поэтому цены могут существенно отличаться в регионах. Так, преимущественно на цену в каждой конкретной области влияет:

общий уровень доходов граждан;

стоимость жизни;

общее экономическое состояние региона;

цены на автомобильное горючее;

дороговизна обслуживания/ремонта транспорта;

заработная плата работников, другие расходы;

уровень финансовой поддержки местными/государственными органами власти;

конкуренция со стороны других компаний-перевозчиков;

длина маршрута (количество остановок);

сложность обслуживания маршрута.

Что еще стоит знать

Напомним, из-за мобилизации в ряды Вооруженных сил работников КП "Киевский метрополитен" на предприятии возник острый дефицит кадров. Поэтому несколько меняется движение поездов, ждать придется дольше на 40-60 секунд.

Также мы писали, что украинские беженцы лишатся права на бесплатный проезд на автобусах уездных линий в Эстонии. Будут действовать те же правила, что и для местных.