Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Цены на городской транспорт — ТОП-5 самых дорогих регионов Украины arrow

Цены на городской транспорт — ТОП-5 самых дорогих регионов Украины

27 июня 2024 11:24
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Цены на общественный транспорт в 2024 году — рейтинг регионов
Общественный транспорт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Украине проезд в общественном транспорте стоит по-разному, ведь на конечную стоимость влияет много различных факторов. Известно, в каких регионах самые дорогие и дешевые билеты на проезд.

Об этом сообщает издание "РБК-Украина".

Читайте также:

Самые высокие средние цены на проезд в 2024 году

По данным Государственной службы статистики, по состоянию на май текущего года среднемесячная цена на проезд в общественном транспорте была равна 9,31 гривны за билет.

Дороже всего обойдется проезд в пяти украинских регионах. Лидирует Львовская область, где в среднем за поездку берут 15,74 гривны. Также дорого стоит проезд.

  • в Житомирской области — 15 гривны;
  • в Черниговской области — 13,84 гривны;
  • в Черновицкой области — 12,96 гривны;
  • в Полтавской области — 10,95 гривны.

Самая низкая стоимость проезда в Украине

Примечательно то, что дешевле всего стоит билет на проезд в общественном транспорте Киевской области. Там в среднем нужно заплатить 5 гривен за поездку. Также лояльные цены на передвижение в городском транспорте:

  • Херсонской области — 6 гривен;
  • Кировоградской области — 6,48 гривны;
  • Харьковской области — 6,60 гривны.

В то же время, цена на проезд в общественном транспорте Киева в среднем составляет 8 гривен.

 

цены на проезд
Источник: РБК-Украина

Как формируется цена на проезд

Стоимость проезда формирует множество факторов. Поэтому цены могут существенно отличаться в регионах. Так, преимущественно на цену в каждой конкретной области влияет:

  • общий уровень доходов граждан;
  • стоимость жизни;
  • общее экономическое состояние региона;
  • цены на автомобильное горючее;
  • дороговизна обслуживания/ремонта транспорта;
  • заработная плата работников, другие расходы;
  • уровень финансовой поддержки местными/государственными органами власти;
  • конкуренция со стороны других компаний-перевозчиков;
  • длина маршрута (количество остановок);
  • сложность обслуживания маршрута.

Что еще стоит знать

Напомним, из-за мобилизации в ряды Вооруженных сил работников КП "Киевский метрополитен" на предприятии возник острый дефицит кадров. Поэтому несколько меняется движение поездов, ждать придется дольше на 40-60 секунд.

Также мы писали, что украинские беженцы лишатся права на бесплатный проезд на автобусах уездных линий в Эстонии. Будут действовать те же правила, что и для местных.

тарифы
цены в Украине
цены
проезд
общественный транспорт

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

13 июня 2024

17:34 Убийство 9-летней украинки в Германии — подозреваемый сделал заявление

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024