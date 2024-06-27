Цены на общественный транспорт в 2024 году — рейтинг регионов

Цены на городской транспорт — ТОП-5 самых дорогих регионов Украины
В Украине проезд в общественном транспорте стоит по-разному, ведь на конечную стоимость влияет много различных факторов. Известно, в каких регионах самые дорогие и дешевые билеты на проезд.
Об этом сообщает издание "РБК-Украина".
Самые высокие средние цены на проезд в 2024 году
По данным Государственной службы статистики, по состоянию на май текущего года среднемесячная цена на проезд в общественном транспорте была равна 9,31 гривны за билет.
Дороже всего обойдется проезд в пяти украинских регионах. Лидирует Львовская область, где в среднем за поездку берут 15,74 гривны. Также дорого стоит проезд.
- в Житомирской области — 15 гривны;
- в Черниговской области — 13,84 гривны;
- в Черновицкой области — 12,96 гривны;
- в Полтавской области — 10,95 гривны.
Самая низкая стоимость проезда в Украине
Примечательно то, что дешевле всего стоит билет на проезд в общественном транспорте Киевской области. Там в среднем нужно заплатить 5 гривен за поездку. Также лояльные цены на передвижение в городском транспорте:
- Херсонской области — 6 гривен;
- Кировоградской области — 6,48 гривны;
- Харьковской области — 6,60 гривны.
В то же время, цена на проезд в общественном транспорте Киева в среднем составляет 8 гривен.
Как формируется цена на проезд
Стоимость проезда формирует множество факторов. Поэтому цены могут существенно отличаться в регионах. Так, преимущественно на цену в каждой конкретной области влияет:
- общий уровень доходов граждан;
- стоимость жизни;
- общее экономическое состояние региона;
- цены на автомобильное горючее;
- дороговизна обслуживания/ремонта транспорта;
- заработная плата работников, другие расходы;
- уровень финансовой поддержки местными/государственными органами власти;
- конкуренция со стороны других компаний-перевозчиков;
- длина маршрута (количество остановок);
- сложность обслуживания маршрута.
Что еще стоит знать
Напомним, из-за мобилизации в ряды Вооруженных сил работников КП "Киевский метрополитен" на предприятии возник острый дефицит кадров. Поэтому несколько меняется движение поездов, ждать придется дольше на 40-60 секунд.
Также мы писали, что украинские беженцы лишатся права на бесплатный проезд на автобусах уездных линий в Эстонии. Будут действовать те же правила, что и для местных.
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