Черная пятница в супермаркетах — на какие мясные продукты большие скидки в Сильпо, АТБ, Варусе и других сетях

Мясные продукты на прилавке. Фото: rau.ua

Украинские супермаркеты начали предлагать выгодные скидки на мясные продукты в канун Черной пятницы, которая в 2024 году приходится на 29 ноября. Покупатели могут значительно сэкономить, выбирая свежую курятину, свинину или говядину по акционным ценам, а также найти предложения на колбасы и мясные деликатесы.

Новини.LIVE рассказывают, какие мясные продукты выгодно покупать во время акции Черной пятницы.

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METRO

Сеть супермаркетов METRO объявила о начале распродаж в Черную пятницу. Акция продлится с 25 по 28 ноября, а покупателям предложат более 1500 товаров со скидками, которые будут достигать 60%.

Хотя полный список товаров со скидками пока не разглашен, уже известно о привлекательных предложениях на мясную продукцию. В частности, хамон собственного производства Metro Chef будет продаваться со скидкой 30% — всего за 169,90 грн за 300 граммов вместо 254,90 грн. Это одна из многих акций, ожидающих покупателей в дни распродаж.

Скидки на хамон к Черной пятнице в метро. Источник: скриншот

Однако METRO уже предлагает выгодные скидки на мясные продукты в преддверии Черной пятницы, в частности:

Окорок тазобедренный свиной — 151,09 грн/кг (скидка 27%, предыдущая цена — 207,25 грн);

Тушка куриная Эпикур — 87,90 грн/кг (скидка 20%, предыдущая цена — 109,90 грн);

Сосиски "Мясная гильдия" со сливками и телятиной — 174,79 грн/кг (скидка 41%, предыдущая цена — 296,69 грн);

Колбаса "Глобино Паперони" сырокопченая — 42,29 грн за 80 г (скидка 39%, предыдущая цена — 69,43 грн).

Сильпо

"Сільпо" объявляет о проведении Черной пятницы, которая продлится целую неделю с 21 ноября 2024 года, с дополнительными скидками до и после праздников. Предложения и скидки доступны через мобильное приложение и на вебсайте, что позволит заранее подготовить список покупок и воспользоваться выгодными акциями.

В Черную пятницу в сети супермаркетов "Сільпо" можно выгодно приобрести мясные продукты по сниженным ценам:

Хамон Sierra Morena "Серано Бодега" — 89,90 грн за 80 г (скидка 47%, предыдущая цена — 169 грн);

Индийское филе — 267 грн/кг (скидка 23%, предварительная цена — 346,80 грн);

Свиной ошейок — 194 грн/кг (скидка 26%, предварительная цена — 261,30 грн);

Фарш говяжий с салом — 129 грн/кг (скидка 26%, предварительная цена — 174 грн);

Колбаса телячья "Самобранка" — 49,99 грн за 0,4 кг (скидка 48%, предыдущая цена — 96,99 грн).

Скидки на колбасы к Черной пятнице в Сильпо. Фото: Новости.

Ашан

В сети супермаркетов "Ашан" Черная пятница стартует 29 ноября 2024 года и продлится до 1 декабря. Покупатели смогут воспользоваться скидками до 70% на широкий ассортимент товаров.

В сети "Ашан" можно выгодно приобрести следующие мясные продукты:

Говяжьи кости — 2,90 грн/кг (скидка 76%, предыдущая цена — 11,90 грн);

Крыло утиное "Смачне каченя" — 28,90 грн/кг (скидка 55%, предыдущая цена — 64,10 грн);

Желудок цыпленка-бройлера "Наша ряба" — 56,90 грн за 650 г (скидка 28%, предыдущая цена — 78,90 грн);

Сосиски "Мясная гильдия" со сливками и телятиной — 64,90 грн за 285 г (скидка 39%, предыдущая цена — 105,80 грн);

Колбаса салями "Империя вкуса" — 315 грн/кг (скидка 49%, предыдущая цена — 620,60 грн).

Скидки на колбасы к Черной пятнице в Ашане. Фото: Новости.

Varus

Сеть супермаркетов VARUS объявила о неделе выгодных покупок в канун Черной пятницы, которая в 2024 году приходится на 29 ноября. В период с 21 по 27 ноября покупатели могут воспользоваться акцией "два товара по цене одного", приобретя один акционный товар и получив второй за символические 10 копеек. Кроме того, в "Варусе" предлагают скидки до 60% на разные товары, включая мясные продукты, что позволяет значительно сэкономить при покупках.

В сети супермаркетов VARUS в рамках акции "2 по цене 1" можно приобрести в частности такие мясные продукты:

Филе куриное или Мясо голени куриное Бащинский Су-вид за 119,90 грн за 300 г;

Хамон Serrano нарезка 250 г за 359 грн,;

Колбаса Vic Dor Фуэт Эспетек 169,90 грн за 150 г.

"Варус" предлагает скидки на ряд мясных продуктов:

Бедро куриное — 86,90 грн/кг (скидка 38%, предыдущая цена — 139,90 грн);

Голень индюшачья — 89,90 грн/кг (скидка 25%, предыдущая цена — 119,90 грн);

Фарш домашний — 129,90 грн/кг (скидка 19%, предыдущая цена — 159,90 грн);

Колбаса "Алан" Докторская вареная — 199 грн/кг (скидка 51%, предыдущая цена – 409,90 грн);

Колбаски "Гурман" полукопченые — 99,90 грн/кг (скидка 50%, предыдущая цена — 199,90 грн).

Скидки на колбасы к Черной пятнице в Варусе. Фото: Новости.

АТБ

АТБ также объявило о скидках в Черную пятницу. С 20 по 26 ноября 2024 г. в сети можно приобрести выбранные товары со скидками до 46%.

Итак, в этот период у АТБ выгодно покупать:

Крыло цыплят-бройлеров "Чебатурочка" скидка 20% 79,99 грн/кг вместо 99,99 грн;

Колбаса "Добров" Салями 29% 97,80 грн за 320 гр. вместо 137,80 грн;

Колбаса "Добров" Лекарственная 35% 103,60 грн за 0,5 кг вместо 159,60 грн.

Скидки на колбасы в Черную пятницу в АТБ. Фото: Новости.

Что еще стоит знать

Напомним, в этом году Черная пятница в Украине приходится на 29 ноября, но скидки на товары уже стартовали в некоторых магазинах, и продлятся в течение недели или даже месяца. Узнайте, что такое Черная пятница и как сделать удачные покупки, чтобы не пожалеть об израсходованных средствах.

Мы также писали, что с 13 ноября по 2 декабря 2024 года в интернет-магазине MAUDAU будет проходить распродажа, посвященная Черной Пятнице. Покупатели смогут воспользоваться скидками до 60% на товары в разных категориях.