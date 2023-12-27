Ціни на брухт чорного металу в Україні 27 грудня 2023 року

Виплавка сталі. Фото: yahoo.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Чорний метал є сплавом заліза і вуглецю з вмістом вуглецю від 0,02 до 2,1%. Чермети включають чавуни та сталі. Ці метали знаходять застосування у різних сферах людської діяльності, таких як будівництво, машинобудування, виробництво інструментів та обладнання. Також чорний метал використовується для виготовлення військової техніки, боєприпасів та інших військових виробів. Здача чорних металів у переробку може принести прибуток. Вартість чорного металобрухту залежить від кількох факторів, у тому числі від виду металу, його стану, розміру та чистоти.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту чорних металів в Україні у грудні.

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Цікаві факти про чермет

Відповідно до сучасних наукових теорій, ядро Землі має радіус приблизно 1220 км і складається із заліза та нікелю. Це ядро знаходиться під колосальним тиском, що сягає 360 мільярдів атмосфер. Тиск всередині Землі настільки величезний, що навіть за високої температури, яка може досягати 5500 градусів Цельсія, залізо внутрішнього ядра залишається у твердому стані.

Переробка металів є одним із найбільш ефективних методів скорочення використання природних ресурсів та зниження негативного впливу на навколишнє середовище. Наприклад, переробка сталі дозволяє заощаджувати до 70% енергії, необхідної для виробництва нового металу із залізняку. На даний момент у світі переробляється приблизно 42,3% виробленої сталі, що означає переробку близько 1,5 мільярда тонн сталі щорічно.

Носова частина військового транспортного корабля USS New York була виготовлена із семи тонн сталі, що видобулась із уламків Світового торгового центру. Цей матеріал був обраний для створення носової частини корабля як символ пам'яті жертв теракту 11 вересня. Завершений у 2009 році, корабель зараз складається у складі Військово-морських сил США.

Після початку ядерних випробувань у атмосфері рівень фонового випромінювання Землі істотно підвищився. Це відбувається через викид в атмосферу великої кількості радіонуклідів при ядерних вибухах, які осідають на поверхні землі та у воді. Сучасна сталь, отже, містить певну кількість радіонуклідів, що може призвести до перекручування даних приладів, призначених для виявлення радіації. Тому для створення таких приладів застосовується сталь, виготовлена до епохи ядерних випробувань. Така сталь може бути вилучена з кораблів, що потонули, побудованих до початку ядерних випробувань.

Першим значним інфраструктурним об'єктом у світі, побудованим із сталі, був міст Ідс, який був названий на честь головного розробника проекту Джеймса Ідса. Цей міст був замовлений на будівництво Ендрю Карнегі, промисловим магнатом, який був одним із найбагатших американців в історії США та одним із найбільших благодійників своєї країни.

Як правильно здавати металобрухт у пункти прийому

Джерелом для виробництва чорних металів служить залізна руда, проте її запаси обмежені, а процеси видобутку та обробки вимагають значних тимчасових та енергетичних витрат. Крім того, слід враховувати, що ці процеси також негативно впливають на навколишнє середовище.

Таким чином, здавання металобрухту до пунктів прийому вторинної сировини може виявитися надзвичайно корисним. Шляхом переробки раніше використаних металевих виробів можна не лише скоротити екологічні збитки, а й заробити непогані гроші.

Для тих, хто вперше вирішує здати брухт, важливо звернути увагу на такі аспекти.

Особливу увагу варто приділити невеликим деталям та виробам, оскільки вони становлять більший інтерес для пунктів прийому металу. Це пояснюється тим, що обробка та перевезення таких елементів простіше та економічно вигідніше.

Габаритні конструкції будуть оцінені нижче в ціні, оскільки їхнє транспортування та зважування є більш трудомісткими процесами. Важливо враховувати, що вартість металобрухту може зменшитися, якщо необхідно використовувати ріжуче обладнання для підготовки габаритних конструкцій перед завантаженням в прес.

Для підготовки брухту до здачі рекомендується:

Розсортувати брухт на чорні та кольорові метали.

Відокремити нержавіючу сталь від вуглецевої, враховуючи більш високу вартість нержавіючої сталі.

Розібрати складні вироби із неметалевими частинами.

Очистити брухт від забруднень, що знижують ціну, таких як іржа, забруднення, теплоізоляція та азбест. Деякі компанії приймають ізольовані дроти, але за нижчою ціною.

Розрізати складні та довгомірні конструкції, листові матеріали, щоб полегшити транспортування та зважування. Деякі покупці металобрухту надають цю послугу, але це також може вплинути на ціну.

Здавати одразу велику кількість металобрухту, що може підвищити кінцеву ціну вашої сировини.

Ціни на брухт чорних металів в Україні

Середні ціни за областями України за 1 кг чермету, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 4 грн до 6 грн

Вінницька область — від 3 грн до 4 грн

Дніпропетровська область — від 4 грн до 6 грн

Житомирська область — від 3 грн до 4 грн

Закарпатська область — від 2,5 грн до 4 грн

Запорізька область — від 3 грн до 5 грн

Івано-Франківська область — від 2 грн до 4 грн

Кіровоградська область — від 3 грн до 4,5 грн

Львівська область — від 2 грн до 4 грн

Миколаївська область — від 3,5 грн до 6 грн

Одеська область — від 4 грн до 6 грн

Полтавська область — від 3 грн до 4,5 грн

Сумська область — від 3 грн до 4,5 грн

Тернопільська область — від 3 грн до 4 грн

Харківська область — від 3 грн до 6 грн

Хмельницька область — від 3 грн до 4 грн

Черкаська область — від 2,5 грн до 4 грн

Чернівецька область — від 2 грн до 4 грн

Чернігівська область — від 3 грн до 4 грн

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт міді та алюмінію в Україні у грудні. Цей метал можна знайти майже всюди в побуті: від посуду до техніки та меблів. У цей непростий для кожного українця час здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Ще ми розповідали, скільки коштує брухт бронзи та нержавіючої сталі в Україні. Це досить дорогі метали, які також можна здати. Також ми зібрали ціни на платину в Україні. Це рідкісний і дорогоцінний метал, що відіграє важливу роль в історії людства.

Крім того, ми писали про ціни на латунь та золото в Україні. Здавання брухту в переробку є важливим та відповідальним кроком.