Цены на лекарства в Украине — аптеки резко накрутят стоимость препаратов

Покупатель в аптеке. Фото: apteka.ua

В Украине ожидается резкое подорожание медикаментов. Цены могут подскочить сразу на 15%.

О том, с чем связано подорожание, пишет ТСН.

Читайте также:

Причины подорожания лекарств

По словам экспертов, причиной резкого подорожания лекарств может стать запрет, который планирует ввести Кабинет министров, на маркетплейсы, где реализуют товар большинство аптек. Соответствующий проект постановления зарегистрировала Гослекслужба. Как только правительство примет постановление, стоимость лекарств стремительно вырастет.

Как отмечают эксперты, сейчас цены сдерживает конкуренция на рынке. Многие граждане пользуются именно таким способом покупки лекарств, поскольку есть возможность изучить ценовые предложения и выбрать именно ту аптеку, где самые дешевые медикаменты.

Благодаря маркетплейсам покупатели могут бронировать лекарства в аптеках, а затем выкупить в удачное для себя время.

Правительственное постановление предусматривает то, что "размещение предложений по продаже лекарственных средств по предварительному заказу потребителя может производиться исключительно на веб-сайте лицензиата, который имеет право на осуществление электронной розничной торговли лекарственными средствами".

Учитывая это, цены на медикаменты аптеки будут размещать на собственных сайтах отдельно, то есть уберут возможность общих площадок, где фармацевтические учреждения могли конкурировать, сдерживая цены.

По словам президента Всеукраинского Совета защиты прав и безопасности пациентов Виктора Сердюка, от запрета прайсагрегаторов и маркетплейсов в выигрыше останутся сети, которые будут продавать лекарства по тем ценам, по которым захотят.

"Если не будет маркетплейсов и прайсагрегаторов, аптекам не потребуется конкурировать за нас, пациентов, на открытых площадках. Для справки — аптеки поощряют бронирование онлайн именно скидками, средний размер которых — 15% (бывает и 20%)", — добавил он.

Что еще стоит знать

Напомним, в стране могут запретить работу маркетплейсов и прайс-агрегаторов для аптек. Тогда потребители лишатся актуальной информации о ценах в аптеках и возможности бронирования лекарств онлайн через такие платформы.

Также мы писали, что одна из крупнейших фармацевтических компаний мира, американская Pfizer, выплатит до 250 миллионов долларов для урегулирования более 10 тысяч судебных тяжб в США. Они касаются снятого с производства препарата от изжоги Zantac.