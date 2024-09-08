В Україні можуть подешевшати ліки — економіст назвав дату

Чоловік купує ліки. Фото: аптека "Подорожник"

Нещодавно Верховна Рада ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо паралельного імпорту лікарських засобів". Згідно з ним, в країні також дозволили паралельний імпорт ліків. Старший науковий співробітник інституту проблем ринку і економіко-екологічних досліджень Наталія Шлафман спрогнозувала, коли знизиться вартість.

Про це повідомляє "На пенсії" у неділю, 8 вересня.

Читайте також:

Паралельний імпорт ліків

У законі йдеться, що при здійсненні закупівель до участі у них в обов’язковому порядку допускається:

зареєстрований в Україні лікарський засіб;

лікарський засіб, не зареєстрований в Україні на час проведення процедури закупівлі, але зареєстрований компетентним органом Сполучених Штатів Америки, Швейцарської Конфедерації, Японії, Австралії, Канади, держави-члена Європейського Союзу або зареєстрований компетентним органом Європейського Союзу за централізованою процедурою.

Йдеться про спрощення процедури виходу на український ринок лікарських засобів, що вже зареєстровані в розвинених країнах. Закон набирає чинності з 1 січня наступного року. Наразі йдеться про застосування паралельного імпорту для забезпечення ліками бюджетних установ і державних програм, таких як "Доступні ліки". Ці препарати не будуть доступні в аптеках.

Водночас Наталія Шлафман вважає, що за умови ввезення в Україну великої кількості лікарських засобів з розвинених країн, аптечний бізнес повинен буде на це реагувати зниженням цін. Вона прогнозує, що українці побачать це після першого кварталу 2025 року.