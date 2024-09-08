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Цены на лекарства — экономист спрогнозировал, когда снизится стоимость

8 сентября 2024 17:48
Виктория Козырь - редактор
В Украине могут подешеветь лекарства — экономист назвал дату
Мужчина покупает лекарство. Фото: аптека "Подорожник"
Виктория Козырь - редактор

Недавно Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно параллельного импорта лекарственных средств". Согласно ему, в стране также разрешили параллельный импорт лекарства. Старший научный сотрудник института проблем рынка и экономико-экологических исследований Наталья Шлафман спрогнозировала, когда снизится стоимость.

Об этом сообщает "На пенсии" в воскресенье, 8 сентября.

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В законе говорится, что при осуществлении закупок к участию в них в обязательном порядке допускается:

  • зарегистрированное в Украине лекарственное средство;
  • лекарственное средство, не зарегистрированное в Украине на время проведения процедуры закупки, но зарегистрированное компетентным органом Соединенных Штатов Америки, Швейцарской Конфедерации, Японии, Австралии, Канады, государства-члена Европейского Союза или зарегистрированное компетентным органом Европейского Союза по централизованной процедуре.

Речь идет об упрощении процедуры выхода на украинский рынок лекарственных средств, уже зарегистрированных в развитых странах. Закон вступает в силу с 1 января следующего года. Речь идет о применении параллельного импорта для обеспечения лекарствами бюджетных учреждений и государственных программ, таких как "Доступные лекарства". Эти препараты не будут доступны в аптеках.

В то же время Наталья Шлафман считает, что при ввозе в Украину большого количества лекарственных средств из развитых стран, аптечный бизнес должен будет на это реагировать снижением цен. Она прогнозирует, что украинцы это увидят после первого квартала 2025 года.

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