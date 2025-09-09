Відео
Україна
Ціни на iPhone — скільки в Україні може коштувати нова модель

Дата публікації: 9 вересня 2025 18:37
Нові моделі iPhone в Україні — якою може бути ціна у 2025 році
Дівчина з айфоном у руках. Фото: Reuters

Вже недовго залишається до миті, на яку так чекають усі поціновувачі Apple. Так, 9 вересня 2025 року відбудеться презентація нової моделі iPhone. Тим часом українців найбільше цікавить, якими ж будуть ціни на нові смартфони.

Про те, скільки коштуватимуть нові моделі iPhone в Україні розповіли Новини.LIVE менеджерка мережі магазинів електроніки Катерина Одарчук.

Читайте також:

Що буде з цінами на нові iPhone 

На вартість айфонів в Україні, за словами Катерини Одарчук, напряму впливають два основні фактори, а саме:

  • курс валют;
  • політика Apple щодо офіційних цін у Європі.

На старті ціна в Україні традиційно на 15–25% вища, ніж у США та країнах Євросоюзу через митні платежі, ПДВ та логістику.

"Однак через кілька місяців після виходу ціни поступово знижуються. Особливо це помітно на моделях з меншим обсягом пам’яті. Протягом року Apple рідко змінює офіційні ціни. Тому вартість смартфонів у нас в країні може зрости лише у випадку девальвації гривні або подорожчання логістики", — зауважила Одарчук.

Водночас на айфони попередніх моделей, щойно у продажах з'являються нові моделі, встановлюються знижки. Тож українцям, яким не важлива модель iPhone, варто придивитися до тогорічних смартфонів.

Який смартфон Apple з лінійки iPhone 17 буде найдорожчим

Нагадаємо, в аналітичному відділі JPMorgan спрогнозували цінову політику Apple щодо нових смартфонів. Очікується, що орієнтовні ціни будуть такими:

  • iPhone 17 коштуватиме 799 доларів;
  • iPhone 17 Air — 899-949 доларів (подорожчає на 50 доларів);
  • iPhone 17 Pro — 1 099 доларів (ціна зросла на 100 доларів, але у смартфоні буде більше базової пам'яті).

При цьому ціна на iPhone 17 Pro Max не зазнає змін — 1 199 доларів.

Раніше повідомлялося, що Apple анонсувала, що осіння презентація iPhone відбудеться 9 вересня. Під час події світові покажуть нове покоління смартфонів, а також представлять оновлений асортимент. Дізнавайтесь також, чому зараз вигідно купити iPhone 16 Plus.

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
