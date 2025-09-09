Новые модели iPhone в Украине — какой может быть цена в 2025 году

Девушка с айфоном в руках. Фото: Reuters

Уже недолго остается до момента, которого так ждут все ценители Apple. Так, 9 сентября 2025 года состоится презентация новой модели iPhone. Тем временем украинцев больше всего интересует, какими же будут цены на новые смартфоны.

О том, сколько могут стоить новые модели iPhone в Украине рассказали Новини.LIVE менеджер сети магазинов электроники Екатерина Одарчук.

Реклама

Читайте также:

Что будет с ценами на новые iPhone

На стоимость айфонов в Украине, по словам Екатерины Одарчук, напрямую влияют два основных фактора, а именно:

курс валют;

политика Apple относительно официальных цен в Европе.

На старте цена в Украине традиционно на 15-25% выше, чем в США и странах Евросоюза из-за таможенных платежей, НДС и логистики.

"Однако через несколько месяцев после выхода цены постепенно снижаются. Особенно это заметно на моделях с меньшим объемом памяти. В течение года Apple редко меняет официальные цены. Поэтому стоимость смартфонов у нас в стране может вырасти только в случае девальвации гривны или подорожания логистики", — отметила Одарчук.

В то же время на айфоны предыдущих моделей, как только в продажах появляются новые смартфоны, устанавливаются скидки. Поэтому украинцам, которым не важна модель iPhone, стоит присмотреться к прошлогодним смартфонам.

Какой смартфон Apple из линейки iPhone 17 будет самым дорогим

Напомним, в аналитическом отделе JPMorgan спрогнозировали ценовую политику Apple относительно новых смартфонов. Ожидается, что ориентировочные цены будут такими:

iPhone 17 будет стоить 799 долларов;

iPhone 17 Air — 899-949 долларов (подорожает на 50 долларов);

iPhone 17 Pro — 1 099 долларов (цена выросла на 100 долларов, но в смартфоне будет больше базовой памяти).

При этом цена на iPhone 17 Pro Max не претерпит изменений — 1 199 долларов.

Ранее сообщалось, что Apple анонсировала, что осенняя презентация iPhone состоится 9 сентября. Во время события миру покажут новое поколение смартфонов, а также представят обновленный ассортимент. Узнавайте также, почему сейчас выгодно купить iPhone 16 Plus.