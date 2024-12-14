Ціни на новорічні ялинки — які суми просять у киян

Ялинки на ринку у Києві. Фото: Новини.LIVE

Зустріти Новий рік без святкової ялинки — це як залишитися без подарунка на День Святого Миколая. Новий рік та Різдво українці святкуватимуть вже зовсім скоро, тож у Києві вже запрацювали офіційні ялинкові базари, де громадяни можуть обрати та купити святкове дерево.

Редакція сайту Новини.LIVE дізналася, за скільки продають новорічні дерева на одному з ринку в Оболонському районі столиці.

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На ринку поблизу станції метро "Мінська" вистачає дерев, тут мешканцям району пропонують придбати не тільки ялинки, а й сосни.

Новорічні ялинки біля станції метро "Мінська"

Новорічні ялинки на ринку біля станції метро "Мінська" 1 / 2

Щодо цін то на невеликі деревця продавці встановили цінники від 500 грн. Однак кінцева вартість може бути іншою, адже усе залежить від висоти дерева та його "пишності".

Наприклад, обрати можна найвищу та найгарнішу ялинку або сосну, але заплатити за такі дерева доведеться дві тис. грн і більше. На усіх деревах, якими торгують на Оболоні, мають необхідне чіпування.

Велика та "пишна" ялинка коштує у Києві від двох тисяч гривень. Фото: Новини.Live

Велика та "пишна" ялинка коштує у Києві від двох тисяч гривень. Фото: Новини.Live

Велика та "пишна" ялинка коштує у Києві від двох тисяч гривень. Фото: Новини.Live

Велика та "пишна" ялинка коштує у Києві від двох тисяч гривень. Фото: Новини.Live 1 / 4

За словами продавців, ринок з ялинками працюватиме щодня до 31 грудня. Однак закрити місце продажу можуть й раніше, якщо кияни швидко розкуплять дерева.

Штучна чи справжня — яку ялинку краще купувати українцям

Суперечки про те, які ялинки краще встановлювати вдома на новорічні свята, ведуться вже не один рік. Та насправді, купівля як справжньої, так і штучної ялинки, мають свої позитивні та негативні наслідки. Наприклад, за штучну ялинку ви заплатите більше грошей, але після цього декілька років вам не доведеться витрачатися на купівлю нового дерева.

Тож можна виснувати, що для українців, які полюбляють економити та вміють рахувати гроші, штучна ялинка — найкращий варіант. Звісно, комусь не до вподоби прикрашати новорічними іграшками та гірляндами несправжнє гілля.

Раніше ми пояснювали, як потрібно прикрасити ялинку на Новий рік 2025. Виявляється, що новорічну красуню потрібно ще й встановити у правильному місці, щоби у новому році не нашкодити собі.

Також ми писали, чи реально витратити 1 000 грн на купівлю новорічної ялинки у Києві. Дізнатися відповідь можна у нашому матеріалі за посиланням.