Цены на новогодние елки - какие суммы просят у киевлян

Цены на елки в Киеве — какие деревья стоят 2 тысячи гривен
Встретить Новый год без праздничной елки – это как остаться без подарка на День Святого Николая. Новый год и Рождество украинцы будут праздновать совсем скоро, поэтому в Киеве уже заработали официальные елочные базары, где граждане могут выбрать и купить праздничное дерево.
Редакция сайта Новини.Live узнала, за сколько продают новогодние деревья на одном из рынка в Оболонском районе столицы.
Сосны от 500 грн, а елки от 2 тысяч - как торгуют деревьями в Киеве
На рынке у станции метро "Минская" хватает деревьев, здесь жителям района предлагают приобрести не только елки, но и сосны.
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Новогодние елки возле станции метро "Минская"
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Новогодние елки на рынке возле станции метро "Минская"
Что касается цен, то на небольшие деревца продавцы установили ценники от 500 грн. Однако конечная стоимость может быть другой, ведь все зависит от высоты дерева и его "великолепия".
Например, выбрать можно самую высокую и красивую елку или сосну, но заплатить за такие деревья придется две тыс. грн и больше. На всех деревьях, которыми торгуют на Оболони, есть необходимый чип.
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Большая и "пышная" елка стоит в Киеве от двух тысяч гривен. Фото: Новости.
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Большая и "пышная" елка стоит в Киеве от двух тысяч гривен. Фото: Новости.
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Большая и "пышная" елка стоит в Киеве от двух тысяч гривен. Фото: Новости.
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Большая и "пышная" елка стоит в Киеве от двух тысяч гривен. Фото: Новости.
По словам продавцов, рынок с елками будет работать каждый день до 31 декабря. Однако закрыть место продажи могут и раньше, если киевляне быстро раскупят деревья.
Искусственная или настоящая — какую елку лучше покупать украинцам
Споры о том, какие елки лучше устанавливать дома на новогодние праздники, ведутся уже не один год. И действительно, покупка как настоящей, так и искусственной елки, имеют свои положительные и негативные последствия. К примеру, за искусственную елку вы заплатите больше денег, но после этого несколько лет вам не придется тратиться на покупку нового дерева.
Поэтому можно сделать вывод, что для украинцев, которые любят экономить и умеют считать деньги, искусственная елка — лучший вариант. Конечно, кому-то не нравится украшать новогодними игрушками и гирляндами ненастоящие ветки.
Ранее мы объясняли, как нужно украсить елку на Новый год 2025 года. Оказывается, что новогоднюю красавицу нужно еще и установить в правильном месте, чтобы в новом году не навредить себе.
Также мы писали, реально потратить 1000 грн на покупку новогодней елки в Киеве. Узнать ответ можно в нашем материале по ссылке.
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