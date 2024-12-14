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Цены на елки в Киеве — какие деревья стоят 2 тысячи гривен

14 декабря 2024 11:45
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Цены на новогодние елки - какие суммы просят у киевлян
Елки на рынке в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

Встретить Новый год без праздничной елки – это как остаться без подарка на День Святого Николая. Новый год и Рождество украинцы будут праздновать совсем скоро, поэтому в Киеве уже заработали официальные елочные базары, где граждане могут выбрать и купить праздничное дерево.

Редакция сайта Новини.Live узнала, за сколько продают новогодние деревья на одном из рынка в Оболонском районе столицы.

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Сосны от 500 грн, а елки от 2 тысяч - как торгуют деревьями в Киеве

На рынке у станции метро "Минская" хватает деревьев, здесь жителям района предлагают приобрести не только елки, но и сосны.

  • Новогодние елки возле станции метро
    Новогодние елки возле станции метро "Минская"
  • Новогодние елки на рынке возле станции метро
    Новогодние елки на рынке возле станции метро "Минская"
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Что касается цен, то на небольшие деревца продавцы установили ценники от 500 грн. Однако конечная стоимость может быть другой, ведь все зависит от высоты дерева и его "великолепия".

Например, выбрать можно самую высокую и красивую елку или сосну, но заплатить за такие деревья придется две тыс. грн и больше. На всех деревьях, которыми торгуют на Оболони, есть необходимый чип.

  • Большая и
    Большая и "пышная" елка стоит в Киеве от двух тысяч гривен. Фото: Новости.
  • Большая и
    Большая и "пышная" елка стоит в Киеве от двух тысяч гривен. Фото: Новости.
  • Большая и
    Большая и "пышная" елка стоит в Киеве от двух тысяч гривен. Фото: Новости.
  • Большая и
    Большая и "пышная" елка стоит в Киеве от двух тысяч гривен. Фото: Новости.
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По словам продавцов, рынок с елками будет работать каждый день до 31 декабря. Однако закрыть место продажи могут и раньше, если киевляне быстро раскупят деревья.

Искусственная или настоящая — какую елку лучше покупать украинцам

Споры о том, какие елки лучше устанавливать дома на новогодние праздники, ведутся уже не один год. И действительно, покупка как настоящей, так и искусственной елки, имеют свои положительные и негативные последствия. К примеру, за искусственную елку вы заплатите больше денег, но после этого несколько лет вам не придется тратиться на покупку нового дерева.

Поэтому можно сделать вывод, что для украинцев, которые любят экономить и умеют считать деньги, искусственная елка — лучший вариант. Конечно, кому-то не нравится украшать новогодними игрушками и гирляндами ненастоящие ветки.

Ранее мы объясняли, как нужно украсить елку на Новый год 2025 года. Оказывается, что новогоднюю красавицу нужно еще и установить в правильном месте, чтобы в новом году не навредить себе.

Также мы писали, реально потратить 1000 грн на покупку новогодней елки в Киеве. Узнать ответ можно в нашем материале по ссылке.

рынок Новый год новогодняя елка деньги праздник

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