Україна
Ціни на ялинки — де в Україні найдорожчі та найдешевші дерева

Ціни на ялинки — де в Україні найдорожчі та найдешевші дерева

Ua ru
Дата публікації: 3 грудня 2025 20:37
Ціни на новорічні ялинки 2025 — де найдорожчі та найдешевші
Продаж ялинок. Фото: Новини.LIVE

У лісництвах держпідприємства "Ліси України" вже продають різдвяні ялинки. Тож в українців є можливість купити різдвяні дерева без націнки та переплат на торгових майданчиках лісових господарств, ярмарках і ринках у різних населених пунктах.

Очікується, що цьогоріч буде продано майже 140 тисяч хвойних дерев, повідомила пресслужба державної компанії

Читайте також:

Ціни на ялинки

Як зазначається, ціни на ялинки у 2025 році майже не відрізняються від показників 2024 року:

  • ялина/ялиця — продається за ціною від 240 до 280 гривень;
  • ялинкові хвойні дерева — від 210 до 250 гривень.

Дорожчими різдвяні дерева будуть на Сході та Півдні країни. Причина — менша пропозиція.

Наприклад, більше платитимуть жителі Дніпра, Рівного, Житомира та Чернігова.

А ще низка філій ДП "Ліси України" продають людям новорічні ялинки в контейнерах. Такі дерева коштують від 500 гривень, залежно від розмірів.

Як правильно купувати ялинки

На різдвяних деревах від ДП "Ліси України" є відповідні маркери. Це:

  • або бирки зі штрих-кодом;
  • або самоклеючі етикетки.

Такі маркери — це доказ, що дерева реалізовуються легально.

Для перевірки легальності ялинок є спеціальний сайт, на якому потрібно вводити код з бирки чи клейкої стрічки. Якщо дерево легальне, після введення коду надходить інформація про походження та розмір маркованого дерева.

Про що ще цікаво знати

Нагадаємо, у Києві поступово відкриваються ярмарки, на яких продаються перші різдвяні ялинки. Один із них запрацював 3 грудня поблизу станції метро "Мінська". 

Зараз тут продаються лише ялинки, мінімальна ціна яких починається від двох тисяч гривень. Максимальна вартість доходила до шести тисяч гривень.

Зазначимо, що 4 грудня на ярмарку має з'явитися сосна за ціною від 500 гривень.

До слова, багато українців віддають перевагу штучним ялинкам, а не справжнім. Ми розповідали, як правильно обирати такі дерева. Також ми писали про святкові ретро-рейси на Укрзалізниці. Потрапити на них безплатно зможуть маленькі українці 5, 6 та 7 грудня.

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
