Ціни на новорічні ялинки 2025 — де найдорожчі та найдешевші

Ціни на ялинки — де в Україні найдорожчі та найдешевші дерева
У лісництвах держпідприємства "Ліси України" вже продають різдвяні ялинки. Тож в українців є можливість купити різдвяні дерева без націнки та переплат на торгових майданчиках лісових господарств, ярмарках і ринках у різних населених пунктах.
Очікується, що цьогоріч буде продано майже 140 тисяч хвойних дерев, повідомила пресслужба державної компанії.
Ціни на ялинки
Як зазначається, ціни на ялинки у 2025 році майже не відрізняються від показників 2024 року:
- ялина/ялиця — продається за ціною від 240 до 280 гривень;
- ялинкові хвойні дерева — від 210 до 250 гривень.
Дорожчими різдвяні дерева будуть на Сході та Півдні країни. Причина — менша пропозиція.
Наприклад, більше платитимуть жителі Дніпра, Рівного, Житомира та Чернігова.
А ще низка філій ДП "Ліси України" продають людям новорічні ялинки в контейнерах. Такі дерева коштують від 500 гривень, залежно від розмірів.
Як правильно купувати ялинки
На різдвяних деревах від ДП "Ліси України" є відповідні маркери. Це:
- або бирки зі штрих-кодом;
- або самоклеючі етикетки.
Такі маркери — це доказ, що дерева реалізовуються легально.
Для перевірки легальності ялинок є спеціальний сайт, на якому потрібно вводити код з бирки чи клейкої стрічки. Якщо дерево легальне, після введення коду надходить інформація про походження та розмір маркованого дерева.
Про що ще цікаво знати
Нагадаємо, у Києві поступово відкриваються ярмарки, на яких продаються перші різдвяні ялинки. Один із них запрацював 3 грудня поблизу станції метро "Мінська".
Зараз тут продаються лише ялинки, мінімальна ціна яких починається від двох тисяч гривень. Максимальна вартість доходила до шести тисяч гривень.
Зазначимо, що 4 грудня на ярмарку має з'явитися сосна за ціною від 500 гривень.
До слова, багато українців віддають перевагу штучним ялинкам, а не справжнім. Ми розповідали, як правильно обирати такі дерева. Також ми писали про святкові ретро-рейси на Укрзалізниці. Потрапити на них безплатно зможуть маленькі українці 5, 6 та 7 грудня.
