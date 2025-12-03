Видео
Главная Финансы Цены на елки — где в Украине самые дорогие и дешевые деревья

Цены на елки — где в Украине самые дорогие и дешевые деревья

Дата публикации 3 декабря 2025 20:37
Цены на новогодние елки 2025 - где самые дорогие и самые дешевые
Продажа елок. Фото: Новини.LIVE

В лесничествах госпредприятия "Леса Украины" уже продают рождественские елки. Поэтому у украинцев есть возможность купить деревья без наценки и переплат на торговых площадках лесных хозяйств, ярмарках и рынках в разных населенных пунктах.

Ожидается, что в этом году будет продано почти 140 тысяч хвойных деревьев, сообщила пресс-служба государственной компании.

Читайте также:

Цены на елки

Как отмечается, цены на елки в 2025 году почти не отличаются от показателей 2024 года:

  • ель/пихта — продается по цене от 240 до 280 гривен;
  • елочные хвойные деревья — от 210 до 250 гривен.

Дороже рождественские деревья будут на Востоке и Юге страны. Причина — меньшее предложение.

Например, больше будут платить жители Днепра, Ровно, Житомира и Чернигова.

А еще ряд филиалов ГП "Леса Украины" продают людям новогодние елки в контейнерах. Такие деревья стоят от 500 гривен, в зависимости от размеров.

Как правильно покупать елки

На рождественских деревьях от ГП "Леса Украины" есть соответствующие маркеры. Это:

  • или бирки со штрих-кодом;
  • или самоклеящиеся этикетки.

Такие маркеры — это доказательство, что деревья реализуются легально.

Для проверки легальности елок есть специальный сайт, на котором нужно вводить код с бирки или клейкой ленты. Если дерево легальное, после ввода кода поступает информация о происхождении и размер маркированного дерева.

О чем еще интересно знать

Напомним, в Киеве постепенно открываются ярмарки, на которых продаются первые рождественские елки. Одна из них заработала 3 декабря вблизи станции метро "Минская".

Сейчас здесь продаются только елки, минимальная цена которых начинается от двух тысяч гривен. Максимальная стоимость доходила до шести тысяч гривен.

Отметим, что 4 декабря на ярмарке должна появиться сосна по цене от 500 гривен.

К слову, многие украинцы отдают предпочтение искусственным елкам, а не настоящим. Мы рассказывали, как правильно выбирать такие деревья. Также мы писали о праздничных ретро-рейсах на Укрзализныце. Попасть на них бесплатно смогут маленькие украинцы 5, 6 и 7 декабря.

