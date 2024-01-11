Ціни на відпочинок у Швейцарії б'ють рекорди — скільки коштують номери в готелях Давосу

Лижники біля готелю в Давосі. Фото: top-hotels-switzerland.com

Зимовий відпочинок усередині січня у швейцарському місті Давос краще не планувати — ціни на готелі на той період зросли майже в десять разів. Ймовірно, така вартість пов'язана з Всесвітнім економічним форумом, який буде проходити в цьому місті, та візитом Президента України Володимира Зеленського.

Новини.LIVE порівняли ціни на номери в готелях Давосу на найближчі два тижні.

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Всесвітній економічний форум в швейцарському місті Давос пройде з 15 по 19 січня. ЗМІ повідомляють, що Президент України планує свій візит до Швейцарії на 15 січня, проте, за словами представників федеральної адміністрації країни, візит Зеленського залишиться непідтвердженим до останнього моменту.

На період проведення Міжнародного економічного форуму, з 14 по 18 січня, ціни на номера за даними порталу Booking.com в готелях Давосу суттєво підвищилися. Найнижча вартість номеру з одним двоспальним ліжком для однієї дорослої особи за 4 ночі — 669 623 грн. Найдорожчий номер на цей же період коштує 803 547 грн на одного.

Ціни на номери в готелях Давосу з 14 по 18 січня. Скриншот: Booking.com

Проте після завершення Міжнародного економічного форуму ціни на готелі в Давосі знизяться майже в десять разів. Так, на період з 22 по 26 січня, можна орендувати номер в готелі цього міста від 11 тисяч гривень.

Найнижчі ціни на номери в готелях Давосу з 14 по 18 січня. Скриншот: Booking.com

Найдорожчі ціни за чотириденне перебування в готелях швейцарського міста на той же період сягатимуть не більше, ніж 127 161 грн. Слід зауважити, що за таку сумму можна орендувати не просто номер на одного, а ціле шале з чотирма спальнями та трьома вбиральнями загальною площею 180 кв. м.

Найвищі ціни на номери в готелях Давосу з 14 по 18 січня. Скриншот: Booking.com

Нагадаємо, що у Швейцарії в місті Давос розпочинає свою роботу Український дім з 15 січня 2024 року. Він буде діяти до 18 січня.