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Цены на отели в швейцарском Давосе бьют рекорды

11 января 2024 17:02
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Цены на отдых в Швейцарии бьют рекорды — сколько стоят номера в отелях Давоса
Лыжники возле гостиницы в Давосе. Фото: top-hotels-switzerland.com
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Зимний отдых в середине января в швейцарском Давосе лучше не планировать — цены на гостиницы на тот период выросли почти в десять раз. Вероятно, такая стоимость связана с Всемирным экономическим форумом, который пройдет в этом городе, и визитом Президента Украины Владимира Зеленского.

Новини.LIVE сравнили цены на номера в отелях Давоса на ближайшие две недели.

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Сколько стоят номера в отелях Давоса

Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе пройдет с 15 по 19 января. СМИ сообщают, что президент Украины планирует свой визит в Швейцарию на 15 января, однако, по словам представителей федеральной администрации страны, визит Зеленского останется неподтвержденным до последнего момента.

В период проведения Международного экономического форума, с 14 по 18 января, цены на номера по данным портала Booking.com в гостиницах Давоса существенно повысились. Самая низкая стоимость номера с одной двуспальной кроватью для одного взрослого за 4 ночи — 669 623 грн. Самый дорогой номер на этот же период стоит 803 547 грн на одного.

Давос, Швейцария
Цены на номера в отелях Давоса с 14 по 18 января. Скриншот: Booking.com

Однако после завершения Международного экономического форума цены на гостиницы в Давосе снизятся почти в десять раз. Так, на период с 22 по 26 января можно арендовать номер в отеле этого города от 11 тысяч гривен.

Давос, Швейцария
Самые низкие цены на номера в отелях Давоса с 14 по 18 января. Скриншот: Booking.com

Самые дорогие цены за четырехдневное пребывание в гостиницах швейцарского города на тот же период будут достигать не более 127 161 грн. Следует заметить, что за такую сумму можно арендовать не просто номер на одного, а целое шале с четырьмя спальнями и тремя туалетами общей площадью 180 кв м.

Давос
Самые высокие цены на номера в отелях Давоса с 14 по 18 января. Скриншот: Booking.com

Напомним, что в Швейцарии в городе Давос начинает работу Украинский дом с 15 января 2024 года. Он продлится до 18 января.

Владимир Зеленский
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