Тарифы на газ летом — изменятся ли цены на голубое топливо

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине ближайшим летом цены на природный газ для населения не изменятся, большинство бытовых потребителей будут в дальнейшем платить 7,96 грн за кубический метр. Однако в перспективе тариф на голубое топливо планируют приблизить до уровня рыночного.

Такие планы обозначили в НАК "Нафтогаз Украины".

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Что будет с ценами на газ летом

После завершения отопительного сезона, в апреле 2024 года в Нафтогазе было принято решение о продлении действия тарифного плана "Фиксированный" еще на один год, в рамках моратория на повышение цен.

Учитывая это, летом кубометр газа для клиентов компании (доля в 98% от рынка) в дальнейшем будет стоить 7,96 гривны (вместе с НДС).

"Нафтогаз действует в национальных интересах. В условиях войны и сложной ситуации в экономике мы должны поддержать украинцев", — подчеркнули в Нафтогазе.

Следует отметить, что цены на природный газ у разных поставщиков будут колебаться в пределах от 7,7 за кубометр до 9,9 гривны. Компании решили не менять цены на голубое топливо до конца апреля 2025 года. Стоимость от поставщиков будет в дальнейшем такова:

"ЭРУ Людям" — в 7,7 гривны за куб.м;

"Энерджи трейд групп" — 7,799 гривны за куб.м;

"Тернопольоблгазсбыт" — 7,96 гривны за куб.м;

"Прикарпатэнерготрейд" — 7,98 гривны за куб.м;

"Полтавагазсбыт" — 7,99 гривны за куб.м;

"Галнефтегаз" ЧП "Окко контракт" — 7,99 гривны за куб.м;

"Львовэнергосбыт" — 8,2 гривны за куб.м;

"Киевские энергетические услуги" (YASNO) — 8,46 гривны за куб.м;

"Днепровские энергетические услуги" (YASNO) — 8,46 гривны за куб.м;

"Аскания энерджи" — 9,95 гривны за куб.м;

"Ритейл Сервис" ТМ "СветГаз" — 9,99 гривны за куб.м.

Повышение цен на газ до уровня рыночных

Как отметил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев, в Украине будет происходить постепенная, без "шоковой терапии" либерализация стоимости энергоносителей.

Он отметил, что хоть сейчас Нафтогаз выступает гарантом фиксированных цен на газ, однако в случае стабилизации ситуации начать соответствующий переход необходимо будет даже во время военного положения.

Для реализации создания свободных рыночных условий на энергорынке следует вводить постепенное введение новых цен, считает он. При этом государство должно обеспечить защиту социально уязвимых слоев населения путем широкого предоставления субсидий. В то же время глава компании предполагает, что в этом году цены на голубое топливо не изменятся.

"Я оцениваю как маловероятную либерализацию цен на рынке энергетики в этом году... Действуют юридические ограничения. Идет война", — добавил Чернышев.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине за последний год существенно выросла стоимость жилищно-коммунальных услуг. Больше всего подскочила цена на электроэнергию.

Мы также писали, что в Министерстве энергетики сейчас идет обсуждение роста тарифов на электроэнергию. В связи с последними российскими обстрелами, целью которых являлась энергетическая инфраструктура, нужны ресурсы для следующего отопительного сезона.