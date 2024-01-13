Ціни на техніку, смартфони та гаджети в Україні станом на січень 2024 року

Продаж смартфонів iPhone. Фото: reuters.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Незважаючи на війну та складну економічну ситуацію в країні, українці продовжують цікавитись новинками у сфері технологій. Наразі в магазинах представлене велике розмаїття смартфонів, гаджетів та іншої електотехніки на всі смаки і розміри гаманця. Саме про ціни на популярні гаджети в Україні ми і поговоримо в цьому матеріалі, а також дізнаємось, на скільки змінилась вартість техніки після новорічних свят і чи є сенс купувати її саме зараз.

Новини.LIVE проаналізували ціни на смартфоны та гаджети в Україні у січні та розповідають, як змінилась їх вартість у 2024 році.

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Як змінились ціни на смартфони в 2024 році

Всі ціни на смартфони, гаджети та іншу техніку ми аналізували за допомогою даних українського онлайн-сервісу для вибору товарів і порівняння їх вартості Hotline.ua.

Порівняння середніх цін на смартфони в Україні. Інфографіка

Порівняння середніх цін на смартфони в Україні (1 грудня 2023 — 7 січня 2024 року) Бренд та модель смартфону Ціна у грн станом на 31 грудня 2023 Ціна у грн станом на 7 січня 2024 року Різниця цін Apple iPhone 15 512GB 50 648 50 352 -0,5% Apple iPhone 15 Pro 512GB 64 620 63 220 -2,1% Apple iPhone 15 Pro Max 512GB 68 251 67 318 -1,3% Samsung Galaxy S23 Ultra 12/1TB 70 229 71 403 +1,6% Google Pixel 8 Pro 12/1TB 89 999 89 999 - OnePlus 11 16/512GB 26 637 26 512 -0,4% Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G 8/256GB 12 383 12 349 -0,2% Xiaomi 13T 8/256GB 20 432 20 190 -1,1% Xiaomi 12 Pro 12/256GB 32 170 31 754 -1,2%

Як бачимо, після Нового року майже всі види популярних смартфоні в Україні трохи здешевшали. Зниження вартості відбулось приблизно на 1-1,5% порівняно з цінами на 31 грудня 2023 року. Лише ціни на Samsung Galaxy S23 Ultra після Нового року зросли на 1,6%, а вартість Google Pixel 8 Pro залишилась незмінною. Найбільше здешевшав Apple iPhone 15 Pro — на 2,1%.

Як змінились ціни на гаджети в 2024 році

Порівняння середніх цін на гаджети в Україні. Інфографіка

Порівняння середніх цін на гаджети в Україні (1 грудня 2023 — 7 січня 2024 року) Бренд та модель гаджету Ціна у грн станом на 31 грудня 2023 Ціна у грн станом на 7 січня 2024 року Різниця цін Смарт-годинник Apple Watch Series 9 19 021 18 783 -1,2% Смарт-годинник Apple Watch Series 8 16 562 16 500 -0,3% Смарт-годинник Apple Watch SE 2 12 833 13 060 +1,7% Смарт-годинник Xiaomi Redmi Watch 3 1 693 1 694 - Смарт-годинник Xiaomi Watch S1 4 383 4 991 +13,8% Смарт-годинник Amazfit Balance 9 184 9 137 -0,5% Смарт-годинник Samsung Galaxy Watch6 14 226 14 774 +3,8% Планшет Apple iPad Pro 12.9 2022 48 199 48 228 - Планшет Apple iPad 10.9 2022 20 919 20 207 -3,4% Планшет Samsung Galaxy Tab S9 FE Wi-Fi 6/128GB 17 957 18 661 +3,9% Планшет Xiaomi Pad 6 8/256GB 15 820 15 403 -2,6% Планшет Lenovo Xiaoxin Pad 2022 6/128GB 6 396 6 226 -2,6%

Після новорічних свят гаджети теж здебільшого трохи здешевшали. Ціни на більшість популярних смарт-годинників знизились приблизно на 0,5-1% порівняно з цінами на 31 грудня 2023 року. Лише вартість смарт-годиннику Xiaomi Watch S1 зросла на майже 14%.

Ціни на техніку Samsung після Нового року також зросли: смарт-годинник Galaxy Watch6 здорожчав у середньому на 3,8%, а планшет Samsung Galaxy Tab S9 — на 3,9%.

З популярних планшетів найбільше втратив у вартості планшет Apple iPad 10.9 2022. Ціни на цей гаджет впали на 3,4%.

Нагадаємо, ми писали, що iPhone отримав новий чохол з вбудованою клавіатурою. Чохол Clicks з фізичною клавіатурою кріпиться через порт USB-C або Lightning на iPhone та перетворює його на наддовгий пристрій. Коштує аксесуар 139 доларів.

Також ми розповідали, чи варто купувати смартфон з вигнутим екраном. Ще у 2014 році Samsung випустила перший смартфон з вигнутим екраном Note Edge. З того часу інші виробники телефонів наслідували цей тренд, та чи актуальні такі дисплеї у 2024 році.