Ціни на техніку, смартфони та гаджети в Україні станом на січень 2024 року

Ціни на гаджети в Україні. На скільки здорожчала техніка у січні
Незважаючи на війну та складну економічну ситуацію в країні, українці продовжують цікавитись новинками у сфері технологій. Наразі в магазинах представлене велике розмаїття смартфонів, гаджетів та іншої електотехніки на всі смаки і розміри гаманця. Саме про ціни на популярні гаджети в Україні ми і поговоримо в цьому матеріалі, а також дізнаємось, на скільки змінилась вартість техніки після новорічних свят і чи є сенс купувати її саме зараз.
Новини.LIVE проаналізували ціни на смартфоны та гаджети в Україні у січні та розповідають, як змінилась їх вартість у 2024 році.
Як змінились ціни на смартфони в 2024 році
Всі ціни на смартфони, гаджети та іншу техніку ми аналізували за допомогою даних українського онлайн-сервісу для вибору товарів і порівняння їх вартості Hotline.ua.
|Бренд та модель смартфону
|Ціна у грн станом на 31 грудня 2023
|Ціна у грн станом на 7 січня 2024 року
|Різниця цін
|Apple iPhone 15 512GB
|50 648
|50 352
|-0,5%
|Apple iPhone 15 Pro 512GB
|64 620
|63 220
|-2,1%
|Apple iPhone 15 Pro Max 512GB
|68 251
|67 318
|-1,3%
|Samsung Galaxy S23 Ultra 12/1TB
|70 229
|71 403
|+1,6%
|Google Pixel 8 Pro 12/1TB
|89 999
|89 999
|-
|OnePlus 11 16/512GB
|26 637
|26 512
|-0,4%
|Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G 8/256GB
|12 383
|12 349
|-0,2%
|Xiaomi 13T 8/256GB
|20 432
|20 190
|-1,1%
|Xiaomi 12 Pro 12/256GB
|32 170
|31 754
|-1,2%
Як бачимо, після Нового року майже всі види популярних смартфоні в Україні трохи здешевшали. Зниження вартості відбулось приблизно на 1-1,5% порівняно з цінами на 31 грудня 2023 року. Лише ціни на Samsung Galaxy S23 Ultra після Нового року зросли на 1,6%, а вартість Google Pixel 8 Pro залишилась незмінною. Найбільше здешевшав Apple iPhone 15 Pro — на 2,1%.
Як змінились ціни на гаджети в 2024 році
|Бренд та модель гаджету
|Ціна у грн станом на 31 грудня 2023
|Ціна у грн станом на 7 січня 2024 року
|Різниця цін
|Смарт-годинник Apple Watch Series 9
|19 021
|18 783
|-1,2%
|Смарт-годинник Apple Watch Series 8
|16 562
|16 500
|-0,3%
|Смарт-годинник Apple Watch SE 2
|12 833
|13 060
|+1,7%
|Смарт-годинник Xiaomi Redmi Watch 3
|1 693
|1 694
|-
|Смарт-годинник Xiaomi Watch S1
|4 383
|4 991
|+13,8%
|Смарт-годинник Amazfit Balance
|9 184
|9 137
|-0,5%
|Смарт-годинник Samsung Galaxy Watch6
|14 226
|14 774
|+3,8%
|Планшет Apple iPad Pro 12.9 2022
|48 199
|48 228
|-
|Планшет Apple iPad 10.9 2022
|20 919
|20 207
|-3,4%
|Планшет Samsung Galaxy Tab S9 FE Wi-Fi 6/128GB
|17 957
|18 661
|+3,9%
|Планшет Xiaomi Pad 6 8/256GB
|15 820
|15 403
|-2,6%
|Планшет Lenovo Xiaoxin Pad 2022 6/128GB
|6 396
|6 226
|-2,6%
Після новорічних свят гаджети теж здебільшого трохи здешевшали. Ціни на більшість популярних смарт-годинників знизились приблизно на 0,5-1% порівняно з цінами на 31 грудня 2023 року. Лише вартість смарт-годиннику Xiaomi Watch S1 зросла на майже 14%.
Ціни на техніку Samsung після Нового року також зросли: смарт-годинник Galaxy Watch6 здорожчав у середньому на 3,8%, а планшет Samsung Galaxy Tab S9 — на 3,9%.
З популярних планшетів найбільше втратив у вартості планшет Apple iPad 10.9 2022. Ціни на цей гаджет впали на 3,4%.
Нагадаємо, ми писали, що iPhone отримав новий чохол з вбудованою клавіатурою. Чохол Clicks з фізичною клавіатурою кріпиться через порт USB-C або Lightning на iPhone та перетворює його на наддовгий пристрій. Коштує аксесуар 139 доларів.
Також ми розповідали, чи варто купувати смартфон з вигнутим екраном. Ще у 2014 році Samsung випустила перший смартфон з вигнутим екраном Note Edge. З того часу інші виробники телефонів наслідували цей тренд, та чи актуальні такі дисплеї у 2024 році.
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