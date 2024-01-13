Цены на технику, смартфоны и гаджеты в Украине на январь 2024 года

Продажа телефонов iPhone. Фото: reuters.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Несмотря на войну и сложную экономическую ситуацию в стране, украинцы продолжают интересоваться новинками в сфере технологий. В магазинах представлено большое разнообразие смартфонов, гаджетов и другой электротехники на все вкусы и размеры кошелька. Именно о ценах на популярные гаджеты в Украине мы и поговорим в этом материале, а также узнаем, на сколько изменилась стоимость техники после новогодних праздников и есть ли смысл покупать ее именно сейчас.

Новини.LIVE проанализировали цены на смартфоны и гаджеты в Украине в январе и рассказывают, как изменилась их стоимость в 2024 году.

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Как изменились цены на смартфоны в 2024 году

Все цены на смартфоны, гаджеты и другую технику мы анализировали с помощью данных украинского онлайн-сервиса для выбора товаров и сравнения их стоимости Hotline.ua.

Сравнение средних цен на смартфоны в Украине. Инфографика

Сравнение средних цен на смартфоны в Украине (1 декабря 2023 — 7 января 2024 года) Бренд и модель смартфона Цена в грн по состоянию на 31 декабря 2023 Цена в грн по состоянию на 7 января 2024 года Разница цен Apple iPhone 15512GB 50 648 50 352 -0,5% Apple iPhone 15 Pro 512GB 64 620 63 220 -2,1% Apple iPhone 15 Pro Max 512GB 68 251 67 318 -1,3% Samsung Galaxy S23 Ultra 12/1TB 70 229 71 403 +1,6% Google Pixel 8 Pro 12/1TB 89 999 89 999 - OnePlus 11 16/512GB 26 637 26 512 -0,4% Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G 8/256GB 12 383 12 349 -0,2% Xiaomi 13T 8/256GB 20 432 20 190 -1,1% Xiaomi 12 Pro 12/256GB 32 170 31 754 -1,2%

Как видим, после Нового года почти все виды популярных смартфонов в Украине немного подешевели. Снижение стоимости произошло примерно на 1-1,5% по сравнению с ценами на 31 декабря 2023 года. Только цены на Samsung Galaxy S23 Ultra после Нового года выросли на 1,6%, а стоимость Google Pixel 8 Pro осталась прежней. Больше всего подешевел Apple iPhone 15 Pro — на 2,1%.

Как изменились цены на гаджеты в 2024 году

Сравнение средних цен на гаджеты в Украине. Инфографика

Сравнение средних цен на гаджеты в Украине (1 декабря 2023 — 7 января 2024 года) Бренд и модель гаджета Цена в грн по состоянию на 31 декабря 2023 Цена в грн по состоянию на 7 января 2024 года Разница цен Смарт-часы Apple Watch Series 9 19 021 18 783 -1,2% Смарт-часы Apple Watch Series 8 16 562 16 500 -0,3% Смарт-часы Apple Watch SE 2 12 833 13 060 +1,7% Смарт-часы Xiaomi Redmi Watch 3 1 693 1 694 - Смарт-часы Xiaomi Watch S1 4 383 4 991 +13,8% Смарт-часы Amazfit Balance 9 184 9 137 -0,5% Смарт-часы Samsung Galaxy Watch6 14 226 14 774 +3,8% Планшет Apple iPad Pro 12.9 2022 48 199 48 228 - Планшет Apple iPad 10.9 2022 20 919 20 207 -3,4% Планшет Samsung Galaxy Tab S9 FE Wi-Fi 6/128GB 17 957 18 661 +3,9% Планшет Xiaomi Pad 6 8/256GB 15 820 15 403 -2,6% Планшет Lenovo Xiaoxin Pad 2022 6/128GB 6 396 6 226 -2,6%

После новогодних праздников гаджеты тоже в основном немного подешевели. Цены на большинство популярных смарт-часов снизились примерно на 0,5-1% по сравнению с ценами на 31 декабря 2023 года. Только стоимость смарт-часов Xiaomi Watch S1 выросла почти на 14%.

Цены на технику Samsung после Нового года также выросли: смарт-часы Galaxy Watch6 подорожали, в среднем, на 3,8%, а планшет Samsung Galaxy Tab S9 — на 3,9%.

Из популярных планшетов больше всего потерял в стоимости планшет Apple iPad 10.9 2022 года. Цены на этот гаджет упали на 3,4%.

Напомним, мы писали, что iPhone получил новый чехол со встроенной клавиатурой. Чехол Clicks с физической клавиатурой крепится через порт USB-C или Lightning на iPhone и превращает его в сверхдлинное устройство. Стоит аксессуар 139 долларов.

Также мы рассказывали стоит ли покупать смартфон с изогнутым экраном . Еще в 2014 году Samsung выпустила первый смартфон с изогнутым экраном Note Edge. С тех пор другие производители телефонов подражали этому тренду, актуальны ли такие дисплеи в 2024 году.