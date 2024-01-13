Цены на технику, смартфоны и гаджеты в Украине на январь 2024 года

Цены на гаджеты в Украине. На сколько подорожала техника в январе
Несмотря на войну и сложную экономическую ситуацию в стране, украинцы продолжают интересоваться новинками в сфере технологий. В магазинах представлено большое разнообразие смартфонов, гаджетов и другой электротехники на все вкусы и размеры кошелька. Именно о ценах на популярные гаджеты в Украине мы и поговорим в этом материале, а также узнаем, на сколько изменилась стоимость техники после новогодних праздников и есть ли смысл покупать ее именно сейчас.
Новини.LIVE проанализировали цены на смартфоны и гаджеты в Украине в январе и рассказывают, как изменилась их стоимость в 2024 году.
Как изменились цены на смартфоны в 2024 году
Все цены на смартфоны, гаджеты и другую технику мы анализировали с помощью данных украинского онлайн-сервиса для выбора товаров и сравнения их стоимости Hotline.ua.
|Бренд и модель смартфона
|Цена в грн по состоянию на 31 декабря 2023
|Цена в грн по состоянию на 7 января 2024 года
|Разница цен
|Apple iPhone 15512GB
|50 648
|50 352
|-0,5%
|Apple iPhone 15 Pro 512GB
|64 620
|63 220
|-2,1%
|Apple iPhone 15 Pro Max 512GB
|68 251
|67 318
|-1,3%
|Samsung Galaxy S23 Ultra 12/1TB
|70 229
|71 403
|+1,6%
|Google Pixel 8 Pro 12/1TB
|89 999
|89 999
|-
|OnePlus 11 16/512GB
|26 637
|26 512
|-0,4%
|Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G 8/256GB
|12 383
|12 349
|-0,2%
|Xiaomi 13T 8/256GB
|20 432
|20 190
|-1,1%
|Xiaomi 12 Pro 12/256GB
|32 170
|31 754
|-1,2%
Как видим, после Нового года почти все виды популярных смартфонов в Украине немного подешевели. Снижение стоимости произошло примерно на 1-1,5% по сравнению с ценами на 31 декабря 2023 года. Только цены на Samsung Galaxy S23 Ultra после Нового года выросли на 1,6%, а стоимость Google Pixel 8 Pro осталась прежней. Больше всего подешевел Apple iPhone 15 Pro — на 2,1%.
Как изменились цены на гаджеты в 2024 году
|Бренд и модель гаджета
|Цена в грн по состоянию на 31 декабря 2023
|Цена в грн по состоянию на 7 января 2024 года
|Разница цен
|Смарт-часы Apple Watch Series 9
|19 021
|18 783
|-1,2%
|Смарт-часы Apple Watch Series 8
|16 562
|16 500
|-0,3%
|Смарт-часы Apple Watch SE 2
|12 833
|13 060
|+1,7%
|Смарт-часы Xiaomi Redmi Watch 3
|1 693
|1 694
|-
|Смарт-часы Xiaomi Watch S1
|4 383
|4 991
|+13,8%
|Смарт-часы Amazfit Balance
|9 184
|9 137
|-0,5%
|Смарт-часы Samsung Galaxy Watch6
|14 226
|14 774
|+3,8%
|Планшет Apple iPad Pro 12.9 2022
|48 199
|48 228
|-
|Планшет Apple iPad 10.9 2022
|20 919
|20 207
|-3,4%
|Планшет Samsung Galaxy Tab S9 FE Wi-Fi 6/128GB
|17 957
|18 661
|+3,9%
|Планшет Xiaomi Pad 6 8/256GB
|15 820
|15 403
|-2,6%
|Планшет Lenovo Xiaoxin Pad 2022 6/128GB
|6 396
|6 226
|-2,6%
После новогодних праздников гаджеты тоже в основном немного подешевели. Цены на большинство популярных смарт-часов снизились примерно на 0,5-1% по сравнению с ценами на 31 декабря 2023 года. Только стоимость смарт-часов Xiaomi Watch S1 выросла почти на 14%.
Цены на технику Samsung после Нового года также выросли: смарт-часы Galaxy Watch6 подорожали, в среднем, на 3,8%, а планшет Samsung Galaxy Tab S9 — на 3,9%.
Из популярных планшетов больше всего потерял в стоимости планшет Apple iPad 10.9 2022 года. Цены на этот гаджет упали на 3,4%.
Напомним, мы писали, что iPhone получил новый чехол со встроенной клавиатурой. Чехол Clicks с физической клавиатурой крепится через порт USB-C или Lightning на iPhone и превращает его в сверхдлинное устройство. Стоит аксессуар 139 долларов.
Также мы рассказывали стоит ли покупать смартфон с изогнутым экраном . Еще в 2014 году Samsung выпустила первый смартфон с изогнутым экраном Note Edge. С тех пор другие производители телефонов подражали этому тренду, актуальны ли такие дисплеи в 2024 году.
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