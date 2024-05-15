В Украине начали продавать черешню — какова стоимость ягоды в мае

Продажа черешни. Фото: NV

Сезон черешни в Украине начался почти на три недели раньше благодаря благоприятным погодным условиям. Цены на ягоду в этом году на 16% дешевле, чем на старте продаж в 2023 году.

Об этом сообщает AgroPortal со ссылкой на руководителя отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" г. Львова Татьяну Попович.

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По словам Попович, начало продаж отечественной черешни значительно отличается от даты начала сезона прошлого года, приходившейся на 30 мая. Благоприятные погодные условия обусловили более быстрое созревание урожая.

"Поскольку на рынке уже присутствуют немалые партии ягоды, цена ощутимо снизилась по сравнению с прошлым годом. Сегодня отечественная черешня стоит на 16% дешевле, чем на старте продаж в прошлом году", — цитирует ее слова пресс-служба рынка "Шувар".

Отмечается, что цена черешни на рынке сегодня составляет 75-120 грн/кг.

Попович добавила, что если погодные условия останутся благоприятными, то стоимость ягоды будет снижаться.

"В целом, черешневый сезон в Украине сегодня демонстрирует смесь преимуществ раннего старта и региональные вызовы в логистике, что может привести к разнообразным сценариям ценообразования и доступности продукции по мере развития сезона", — подытожила она.

Что еще стоит знать

Напомним, цены на клубнику в Украине значительно снизились в мае 2024 года. Стоимость ягоды сейчас почти в три раза ниже, чем за аналогичный период 2023 года.

Мы также сообщали, что за период с апреля 2023 года по апрель 2024 года в Украине наблюдалось снижение цен на продукты на 0,8%. Больше всего упали цены на яйца – продукт подешевел на 41,9%.

Еще мы писали, что цены на кофе сорта робуста достигли исторического максимума из-за дефицита на рынке. По данным аналитиков, оптовые цены в апреле 2024 года выросли на 16,8%, что является самым высоким показателем за последние 45 лет.