Борщовой набор подешевел — как изменились цены на продукты

Цены на борщевой набор с 1 августа — как изменилась стоимость продуктов в Украине
Цены на борщевой набор в Украине в основном имеют тенденцию к понижению. Это обусловлено сезонностью большинства продуктов, входящих в состав этого набора.
Об этом рассказывает 24 Канал.
Какие цены на продукты из борщевого набора
Главная научная сотрудница Института аграрной экономики Инна Сало сообщила, что по состоянию на конец июля 2024 стоимость борщевого набора снизилась в среднем на 10% по сравнению с концом июня. Сейчас цена составляет около 120 гривен за 3 литра борща.
"Цены на отдельные виды овощей борщевого набора снизились, в частности: картофель — 20,95 гривны за килограмм (-25%), морковь — 28,45 гривны за килограмм (-34%), свекла — 13,66 гривны за килограмм (-54%), репчатый лук — 11,96 гривны за килограмм (-30%)", — сказала эксперт.
Однако цена на белокочанную капусту выросла в 2,2 раза, достигнув 24,30 гривны за килограмм.
Что еще стоит знать
Напомним, к концу июля 2024 года на украинском рынке продолжают стремительно падать цены на картофель нового урожая. Такая ситуация формирует поступление больших объемов предложения, что превышает спрос.
Также мы сообщали, что в конце июля 2024 дефицит на украинском рынке предложения огурца спровоцировал рост цен. Представители львиной доли тепличных комбинатов заявили о распродаже остатков популярного салатного овоща.
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