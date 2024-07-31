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Цены на борщевой набор с 1 августа — как изменилась стоимость продуктов в Украине

31 июля 2024 11:53
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Борщовой набор подешевел — как изменились цены на продукты
Продуктовый рынок. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Цены на борщевой набор в Украине в основном имеют тенденцию к понижению. Это обусловлено сезонностью большинства продуктов, входящих в состав этого набора.

Об этом рассказывает 24 Канал.

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Какие цены на продукты из борщевого набора

Главная научная сотрудница Института аграрной экономики Инна Сало сообщила, что по состоянию на конец июля 2024 стоимость борщевого набора снизилась в среднем на 10% по сравнению с концом июня. Сейчас цена составляет около 120 гривен за 3 литра борща.

"Цены на отдельные виды овощей борщевого набора снизились, в частности: картофель — 20,95 гривны за килограмм (-25%), морковь — 28,45 гривны за килограмм (-34%), свекла — 13,66 гривны за килограмм (-54%), репчатый лук — 11,96 гривны за килограмм (-30%)", — сказала эксперт.

Однако цена на белокочанную капусту выросла в 2,2 раза, достигнув 24,30 гривны за килограмм.

Что еще стоит знать

Напомним, к концу июля 2024 года на украинском рынке продолжают стремительно падать цены на картофель нового урожая. Такая ситуация формирует поступление больших объемов предложения, что превышает спрос.

Также мы сообщали, что в конце июля 2024 дефицит на украинском рынке предложения огурца спровоцировал рост цен. Представители львиной доли тепличных комбинатов заявили о распродаже остатков популярного салатного овоща.

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