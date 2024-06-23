Ціни на пальне в Україні — скільки коштує бензин, газ та дизель 24 червня

Ціни на бензин в Україні — скільки буде коштувати пальне завтра
В Україні ціни на пальне залишаються стабільними. За вихідні на автозаправних станціях вартість бензину, автогазу та дизелю не змінилася.
Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.
Яка інформація про пальне 24 червня вас цікавить найбільше:
Ціни на пальне на АЗС 24 червня
За даними моніторингового порталу, 24 червня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:
- A-95+ — 60,05 грн/л;
- А-95 — 56,41 грн/л;
- А-92 — 53,45 грн/л;
- дизельне пальне — 52,49 грн/л;
- скраплений газ — 26,50 грн/л.
Тиждень тому
- A-95+ — 59,85 грн/л;
- А-95 — 56,22 грн/л;
- А-92 — 53,02 грн/л.
Інші види пального:
- дизельне пальне — 52,48 грн/л;
- скраплений газ — 26,54 грн/л.
Ціни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 24 червня
Пальне бренду "Євро-95" 24 червня коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 60,99 грн/л.
- Найнижча вартість А-95+ у мережі Marshal — 55,90 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити також на АЗС "Авантаж 7" — 52,45 грн/л.
- А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 55,99 грн/л, найдешевше на АЗС Marshal — 50,80 грн/л.
- Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л.
У мережі WOG вартість автогазу — 27,97 грн/л, на KLO — 27,48 грн/л, на Shell — 27,54 грн/л.
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Нагадаємо, з 1 липня акцизи на пальне підвищаться, що призведе до змін у ціні за літр бензину та дизпального. Очікується, що вартість зросте в середньому на 1,5-2 гривні за літр.
Ми також повідомляли, що водіїв попередили про шкоду від тривалого простою автомобіля на холостому ході. Головна проблема холостого ходу в тому, що при простої на низьких оборотах в моторній оливі прискорюється формування нашарувань, які ускладнюють роботу двигуна.
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