Ціни на пальне в Україні — скільки коштує бензин, газ та дизель 28 травня

Ціни на бензин в Україні продовжують зростати — скільки буде коштувати пальне завтра
На українських автозаправних станціях ціни на пальне не змінилися. За останню добу трохи зросла вартість бензину бренду А-92. Натомість ціни автогазу та дизпалива трохи знизились.
Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.
Яка інформація про пальне 28 травня вас цікавить найбільше:
Ціни на пальне на АЗС 28 травня
За даними моніторингового сайту, 28 травня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:
- A-95+ — 59,59 грн/л;
- А-95 — 55,93 грн/л;
- А-92 — 52,40 грн/л;
- дизельне пальне — 52,64 грн/л;
- скраплений газ — 26,60 грн/л.
Тиждень тому
- A-95+ — 59,60 грн/л;
- А-95 — 55,92 грн/л;
- А-92 — 52,37 грн/л.
Інші види пального:
- дизельне пальне — 52,79 грн/л;
- скраплений газ — 26,64 грн/л.
Ціни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 28 травня
28 травня пальне бренду "Євро-95" коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 60,99 грн/л.
- Найнижча вартість А-95+ у мережі Авиас — 54,49 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити також на АЗС SUN OIL — 50,90 грн/л.
- А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 55,99 грн/л, найдешевше на АЗС SUN OIL — 49,90 грн/л.
- Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,50 грн/л.
У мережі WOG вартість автогазу — 27,97 грн/л, на KLO — 27,29 грн/л, на Shell — 27,66 грн/л.
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