Цены на топливо в Украине — сколько стоит бензин, газ и дизель 28 мая

Цены на бензин в Украине продолжают расти — сколько будет стоить топливо завтра
На украинских автозаправочных станциях цены на горючее не изменились. За последние сутки немного выросла стоимость бензина бренда А-92. В то же время цены автогаза и дизтоплива немного снизились.
Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.
Какая информация о топливе 28 мая вас интересует больше всего:
Цены на горючее на АЗС 28 мая
По данным мониторингового сайта, 28 мая средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:
- A-95+ — 59,59 грн/л;
- А-95 — 55,93 грн/л;
- А-92 — 52,40 грн/л;
- дизельное топливо — 52,64 грн/л;
- сжиженный газ — 26,60 грн/л.
Неделю назад
- A-95+ — 59,60 грн/л;
- А-95 — 55,92 грн/л;
- А-92 — 52,37 грн/л.
Другие виды горючего:
- дизельное топливо — 52,79 грн/л;
- сжиженный газ — 26,64 грн/л.
Цены на крупнейших АЗС — ОККО, WOG — 28 мая
28 мая топливо бренда "Евро-95" будет стоить дороже всего на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают также на SOCAR — 60,99 грн/л.
- Самая низкая стоимость А-95+ в сети "Авиас" — 54,49 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить также на АЗС SUN OIL — 50,90 грн/л.
- А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 55,99 грн/л, дешевле всего на АЗС SUN OIL — 49,90 грн/л.
- Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,50 грн/л.
В сети WOG стоимость автогаза — 27,97 грн/л, на KLO — 27,29 грн/л, на Shell — 27,66 грн/л.
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Напомним, в ближайшее время в Украине ограничат скорость движения для водителей электрических самокатов до 20 км/ч. Соответствующий законопроект уже попал в Верховную Раду.
Мы также писали, что владельцы электромобилей жалуются на укачивание. При этом сильное рекуперативное торможение может вызвать у пассажиров электрического транспорта тошноту.
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