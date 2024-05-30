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Ціни на бензин почали зростати — скільки буде коштувати пальне завтра

30 травня 2024 22:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Ціни на пальне в Україні — скільки коштує бензин, газ та дизель 31 травня
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

На українських автозаправних станціях ціни на пальне майже не змінилися. За останню добу дещо здорожчав бензин, але вартість автогазу впала на дві копійки.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне в Україні станом на 31 травня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на пальне на АЗС 31 травня

За даними моніторингового сайту, 31 травня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 59,58 грн/л;
  • А-95 — 55,93 грн/л;
  • А-92 — 52,35 грн/л;
  • дизельне пальне — 52,59 грн/л;
  • скраплений газ — 26,56 грн/л.

Тиждень тому

  • A-95+ — 59,59 грн/л;
  • А-95 — 55,94 грн/л;
  • А-92 — 52,39 грн/л.

Інші види пального:

  • дизельне пальне — 52,71 грн/л;
  • скраплений газ — 26,63 грн/л.
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Ціни на пальне в Україні станом на 31 травня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 31 травня

Пальне бренду "Євро-95" 31 травня коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 60,99 грн/л.

  • Найнижча вартість А-95+ у мережі Авиас — 54,49 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити також на АЗС SUN OIL — 50,90 грн/л.
  • А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 55,99 грн/л, найдешевше на АЗС SUN OIL — 49,90 грн/л.
  • Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,50 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 27,97 грн/л, на KLO — 27,48 грн/л, на Shell — 27,66 грн/л.

ЯкірБільше про авто

Нагадаємо, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів деталі законопроєкту, який стосується підвищення акцизів на пальне в Україні. Документ підтримала робоча група Верховної Ради.

Раніше ми повідомляли, що в Асоціації власників малого та середнього бізнесу попереджають про негативні наслідки від підвищення акцизу на дизель та бензин. Очікується масове закриття бізнесів.

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