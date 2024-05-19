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Ціни на бензин на АЗС України — скільки коштуватиме пальне завтра

19 травня 2024 22:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Ціни на пальне в Україні станом на 20 травня — скільки коштує бензин, газ та дизель
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

На українських АЗС ціни на пальне за останні дві доби не змінилися. Вартість бензину та дизпального, а також автогазу залишилась на рівні попередніх днів.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне в Україні станом на 20 травня 2024 року. Фото: Новини.LIVE
Ціни на пальне в Україні станом на 20 травня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на пальне на АЗС 20 травня

За даними моніторингового сайту, 20 травня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 59,47 грн/л;
  • А-95 — 55,83 грн/л;
  • А-92 — 52,24 грн/л;
  • дизельне пальне — 52,88 грн/л;
  • скраплений газ — 26,65 грн/л.

Тиждень тому

  • A-95+ — 59,46 грн/л;
  • А-95 — 55,89 грн/л;
  • А-92 — 52,41 грн/л.

Інші види пального:

  • дизельне пальне — 53,78 грн/л;
  • скраплений газ — 27,19 грн/л.
Ціни на пальне в Україні станом на 20 травня 2024 року. Фото: Новини.LIVE
Ціни на пальне в Україні станом на 20 травня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 20 травня

20 травня пальне бренду "Євро-95" коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 61,99 грн/л.

  • Найнижча вартість А-95+ у мережі RLS — 54,00 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити також на АЗС SUN OIL — 51,90 грн/л.
  • А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 55,99 грн/л, найдешевше на АЗС RLS — 50,40 грн/л.
  • Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 57,49 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,70 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 27,97 грн/л, на KLO — 27,29 грн/л, на Shell — 27,66 грн/л.

ЯкірБільше про авто

Нагадаємо, в Україні зростуть ціни на пальне. Такі зміни відбудуться через директиву ЄС, де визначаються мінімальні ставки для членів Євросоюзу.

Ми також писали, що деякі автоексперти радять активувати круїз-контроль в автомобілі, щоб заощаджувати пальне. Відомо, як це працює насправді.

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