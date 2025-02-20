Ціни на пальне в Україні — вартість бензину, дизелю та газу станом на 20 лютого 2025 року

АЗС у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

За останню добу в Україні дещо впали ціни на пальне. Подешевшали всі його види, крім бензину марки А-95+. Його вартість зросла на 7 копійок в порівнянні з попереднім днем.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.Ria.

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Ціни на пальне в Україні станом на 20 лютого 2025 року. Фото: Новини.LIVE

За даними моніторингового порталу, 20 лютого середня вартість різних видів бензину, дизелю та автомобільного газу така:

A-95+ — 60,05 грн/л;

А-95 — 56,78 грн/л;

А-92 — 54,05 грн/л;

дизельне пальне — 55,09 грн/л;

скраплений газ — 36,96 грн/л.

A-95+ — 59,93 грн/л;

А-95 — 56,79 грн/л;

А-92 — 53,96 грн/л.

Інші види пального:

дизельне пальне — 55,09 грн/л;

скраплений газ — 36,96 грн/л.

Ціни на пальне в Україні станом на 20 лютого 2025 року. Фото: Новини.LIVE

Ціни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 20 лютого

Пальне бренду "Євро-95" 20 лютого коштує найдорожче на АЗС "Автотранс" — по 64,98 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають на ОККО — 59,99 грн/л.

Найнижча вартість А-95+ у мережі Motto — 54,89 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС "Авантаж 7" — 52,95 грн/л.

А-92 найдорожче коштує на АЗС BVS — 55,99 грн/л, найдешевше на АЗС "Кворум" та Motto — 52,97 грн/л.

Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС ОККО та WOG — за 58,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 48,70 грн/л.

Найвища вартість автогазу зафіксована на АЗС ОККО — 38,99 грн/л. Дешевше всього заправити авто газом вийде на АЗС "Кворум" — 33,97 грн/л

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