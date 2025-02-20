Цены на топливо в Украине - стоимость бензина, дизеля и газа по состоянию на 20 февраля 2025 года

АЗС в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

За последние сутки в Украине несколько упали цены на топливо. Подешевели все его виды, кроме бензина марки А-95+. Его стоимость выросла на 7 копеек по сравнению с предыдущим днем.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.Ria.

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Цены на топливо в Украине по состоянию на 20 февраля 2025 года. Фото: Новини.LIVE

По данным мониторингового портала, 20 февраля средняя стоимость разных видов бензина, дизеля и автомобильного газа такова:

A-95+ — 60,05 грн/л;

А-95 — 56,78 грн/л;

А-92 — 54,05 грн/л;

дизельное топливо — 55,09 грн/л;

сжиженный газ — 36,96 грн/л.

A-95+ — 59,93 грн/л;

А-95 — 56,79 грн/л;

А-92 — 53,96 грн/л.

Другие виды топлива:

дизельное топливо — 55,09 грн/л;

сжиженный газ — 36,96 грн/л.

Цены на топливо в Украине по состоянию на 20 февраля 2025 года. Фото: Новини.LIVE

Цены на крупнейших АЗС — ОККО, WOG — 20 февраля

Топливо бренда "Евро-95" 20 февраля стоит дороже всего на АЗС "Автотранс" — по 64,98 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают на ОККО — 59,99 грн/л.

Самая низкая стоимость А-95+ в сети Motto — 54,89 грн/л. Обычный А-95 дешевле всего можно купить на АЗС "Авантаж 7" — 52,95 грн/л.

А-92 дороже всего стоит на АЗС BVS — 55,99 грн/л, дешевле всего на АЗС "Кворум" и Motto — 52,97 грн/л.

Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС ОККО и WOG — по 58,99 грн/л. Самая низкая стоимость ДТ на АЗС "Фактор" — 48,70 грн/л.

Самая высокая стоимость автогаза зафиксирована на АЗС ОККО — 38,99 грн/л. Дешевле всего заправить авто газом получится на АЗС "Кворум" — 33,97 грн/л.

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Парк электромобилей в Украине за 2024 год увеличился почти на 45%, достигнув 77 500 автомобилей. Существует несколько факторов, указывающих на то, что в этом году количество электрокаров, приобретенных украинцами, снова возрастет.

Считают, что наиболее популярные цвета среди автовладельцев находятся в черно-белой гамме, включая серый и серебристый. Однако результаты специализированного исследования компании Ford за 2024 год оказались довольно неожиданными.