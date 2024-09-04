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Ціни на АЗС стрімко зростають — як зміниться вартість пального завтра

4 вересня 2024 22:45
Святослав Мотюженко - Редактор
Ціни на пальне в Україні — скільки коштує бензин, газ та дизель 5 вересня 2024 року
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Святослав Мотюженко - Редактор

В Україні оновили ціни на пальне. За останню добу зросла вартість всіх видів пального, проте найбільше здорожчав автогаз — його середня ціна підвищилась на 39 копійок, а на деяких заправках автогаз подорожчав на одну гривню.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.Ria.

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Ціни на пальне в Україні станом на 5 вересня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на пальне на АЗС 5 вересня

За даними моніторингового порталу, 5 вересня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 60,20 грн/л;
  • А-95 — 56,58 грн/л;
  • А-92 — 53,49 грн/л;
  • дизельне пальне — 52,70 грн/л;
  • скраплений газ — 29,45 грн/л.

Тиждень тому

  • A-95+ — 60,11 грн/л;
  • А-95 — 56,48 грн/л;
  • А-92 — 53,32 грн/л.

Інші види пального:

  • дизельне пальне — 52,69 грн/л;
  • скраплений газ — 28,62 грн/л.
Вартість бензину автогазу та дизелю в Україні 5 вересня 2024 року
Ціни на пальне в Україні станом на 5 вересня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 5 вересня

Пальне бренду "Євро-95" 5 вересня коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 60,99 грн/л.

  • Найнижча вартість А-95+ у мережі Motto — 55,02 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС "Маркет" та VostokGaz — 53,49 грн/л.
  • А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" та BVS — 55,99 грн/л, найдешевше на АЗС Mango — 51,99 грн/л.
  • Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 30,97 грн/л, на KLO — 30,38 грн/л, на Shell — 28,88 грн/л.

ЯкірБільше про авто

Нагадаємо, за словами генерального директора мережі АЗС Леоніда Косянчука, з підвищенням акцизів бензин в Україні подорожчає на 1,5 грн, дизель — на 2 грн. Проте ціна на скраплений газ зросте більш ніж на 5 грн.

Ми також писали, що експерт паливного ринку Сергій Куюн в ефірі День.LIVE заявив, що в Україні з 1 вересня зростуть акцизи на бензин, дизель та скраплений газ. Здорожчання будуть незначними, однак спричинять зростання ціни на пальне на АЗС.

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