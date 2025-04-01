Що зміниться з 1 квітня 2025 року в Україні

Жінки переглядають документи зі змінами. Фото: Freepik

Відсьогодні, з 1 квітня, в Україні набудуть чинності важливі зміни, які торкнуться різних сфер життя. Зокрема, зміни будуть стосуватися бронювання, лікарняних та пенсій.

Про це інформують Новини.LIVE.

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Пенсії працюючим пенсіонерам. У квітні автоматично перерахують пенсії тим, хто продовжує працювати та сплачувати внески.

Йдеться про людей, які:

після призначення /попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати та набули не менше 24 місяців страхового стажу після призначення / попереднього перерахунку пенсії;

після призначення / попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати та набули менше 24 місяців страхового стажу, але після призначення / попереднього перерахунку пенсії пройшло не менш ніж два роки.

Право на перерахунок визначає страховий стаж, набутий станом на 1 березня року, в якому проводиться перерахунок.

Ціни на ліки продовжать знижуватися. Відтак у квітні ще 116 препаратів подешевшають — очікується зниження до 52%.

За даними МОЗ, ліки подешевшають від 52% до 5%. На 5% подешевшає дуже дорогий препарат, тому знижка буде суттєвою.

"В середньому ми виходимо на 222 препарати. Середня знижка буде 17%", — сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Подорожчання сигарет. Через зрівняння акцизу з ЄС ціни зростуть на 20–40 грн. Акциз тепер буде прив’язаний до євро.

У квітні набере чинності новий закон, який підвищує акцизний податок на тютюнові вироби.

Після зростання акцизів ціна за пачку цигарок може зрости на 40 гривень одразу. Водночас у Центрі економічної стратегії зауважують, що підвищення становитиме 20–25 гривень.

Чоловік ловить рибу. Фото: Freepik

Весняна заборона на риболовлю. З 1 квітня на більшості рибогосподарських водойм України починає діяти нерестова заборона на вилов риби.

Щоб риболовля в період нересту залишалася законною, необхідно дотримуватися таких правил любительського рибальства:

ловити рибу тільки з берега;

рибалити поза межами нерестовищ;

використовувати вудку з максимум двома гачками або спінінг з однією штучною приманкою.

Також рибалки повинні мати з собою пристрої для вимірювання ваги та довжини виловленої риби. Добовий улов не повинен перевищувати 3 кг, але дозволяється додатково зберегти одну рибину, якщо її розмір перевищує мінімально дозволений.

Бронювання через "Дію". З 1 квітня старі броні більше не діють. Зокрема повертається 72-годинний термін на оновлення бронювання. Лише через "Дію" — інакше не рахується.

Отже, дія відстрочок, які були оформлені для заброньованих працівників до 1 грудня 2024 року, закінчилася 31 березня. Відтак, від квітня 2025 року для критично важливих підприємств "швидке бронювання" більше не діятиме і повертається стандартний термін бронювання в "Дії" — 72 години для переведення заброньованих працівників на спеціальний військовий облік.

ВЛК — тепер повністю онлайн. З 1 квітня висновки ВЛК оформлюють електронно. Переглянути статус можна в "Резерв+". Попри це, паперову версію за бажанням все ще можна отримати.

Як пояснила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерини Черногоренко, таке нововведення дозволить військовозобов’язаним не йти з постановою про придатність чи не придатність до ТЦК.

Лікар і пацієнтка. Фото: Freepik

100% оплата лікарняних. Тепер оплачуватимуть лікарняні й за основним місцем, і за сумісництвом. Це діє для лікарняних, відкритих після 4 квітня.

З 4 квітня застраховані громадяни України матимуть право на отримання допомоги у зв’язку з тимчасової непрацездатністю, вагітністю та пологами не лише за основним місцем роботи, а й за сумісництвом.

Відповідні зміни ухвалили ще у грудні 2024 року. Норма застосовуватиметься до страхових випадків, які настануть з 4 квітня 2025 року.

Якщо людина втратила працездатність через нещасний випадок і при цьому перебуває у трудових відносинах з іншим страхувальником (за іншим місцем роботи ніж те, де стався нещасний випадок), такий страхувальник оплачує потерпілому перші 5 днів тимчасової непрацездатності за власні кошти у розмірі 100% середньої зарплати незалежно від страхового стажу працівника.

Раніше ми повідомляли, що з першого квітня в Україні відбудеться новий етап перегляду пенсій.

Водночас з 1 квітня 2025 тарифи на електроенергію, газ, гарячу воду та опалення залишаться незмінними. Причина — мораторій на підвищення цін.