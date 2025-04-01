Що зміниться з 1 квітня 2025 року в Україні

Ціни, бронювання й лікарняні — що зміниться в Україні з 1 квітня
Відсьогодні, з 1 квітня, в Україні набудуть чинності важливі зміни, які торкнуться різних сфер життя. Зокрема, зміни будуть стосуватися бронювання, лікарняних та пенсій.
Про це інформують Новини.LIVE.
Що зміниться для українців з 1 квітня — перелік
Пенсії працюючим пенсіонерам. У квітні автоматично перерахують пенсії тим, хто продовжує працювати та сплачувати внески.
Йдеться про людей, які:
- після призначення /попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати та набули не менше 24 місяців страхового стажу після призначення / попереднього перерахунку пенсії;
- після призначення / попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати та набули менше 24 місяців страхового стажу, але після призначення / попереднього перерахунку пенсії пройшло не менш ніж два роки.
Право на перерахунок визначає страховий стаж, набутий станом на 1 березня року, в якому проводиться перерахунок.
Ціни на ліки продовжать знижуватися. Відтак у квітні ще 116 препаратів подешевшають — очікується зниження до 52%.
За даними МОЗ, ліки подешевшають від 52% до 5%. На 5% подешевшає дуже дорогий препарат, тому знижка буде суттєвою.
"В середньому ми виходимо на 222 препарати. Середня знижка буде 17%", — сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
Подорожчання сигарет. Через зрівняння акцизу з ЄС ціни зростуть на 20–40 грн. Акциз тепер буде прив’язаний до євро.
У квітні набере чинності новий закон, який підвищує акцизний податок на тютюнові вироби.
Після зростання акцизів ціна за пачку цигарок може зрости на 40 гривень одразу. Водночас у Центрі економічної стратегії зауважують, що підвищення становитиме 20–25 гривень.
Весняна заборона на риболовлю. З 1 квітня на більшості рибогосподарських водойм України починає діяти нерестова заборона на вилов риби.
Щоб риболовля в період нересту залишалася законною, необхідно дотримуватися таких правил любительського рибальства:
- ловити рибу тільки з берега;
- рибалити поза межами нерестовищ;
- використовувати вудку з максимум двома гачками або спінінг з однією штучною приманкою.
Також рибалки повинні мати з собою пристрої для вимірювання ваги та довжини виловленої риби. Добовий улов не повинен перевищувати 3 кг, але дозволяється додатково зберегти одну рибину, якщо її розмір перевищує мінімально дозволений.
Бронювання через "Дію". З 1 квітня старі броні більше не діють. Зокрема повертається 72-годинний термін на оновлення бронювання. Лише через "Дію" — інакше не рахується.
Отже, дія відстрочок, які були оформлені для заброньованих працівників до 1 грудня 2024 року, закінчилася 31 березня. Відтак, від квітня 2025 року для критично важливих підприємств "швидке бронювання" більше не діятиме і повертається стандартний термін бронювання в "Дії" — 72 години для переведення заброньованих працівників на спеціальний військовий облік.
ВЛК — тепер повністю онлайн. З 1 квітня висновки ВЛК оформлюють електронно. Переглянути статус можна в "Резерв+". Попри це, паперову версію за бажанням все ще можна отримати.
Як пояснила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерини Черногоренко, таке нововведення дозволить військовозобов’язаним не йти з постановою про придатність чи не придатність до ТЦК.
100% оплата лікарняних. Тепер оплачуватимуть лікарняні й за основним місцем, і за сумісництвом. Це діє для лікарняних, відкритих після 4 квітня.
З 4 квітня застраховані громадяни України матимуть право на отримання допомоги у зв’язку з тимчасової непрацездатністю, вагітністю та пологами не лише за основним місцем роботи, а й за сумісництвом.
Відповідні зміни ухвалили ще у грудні 2024 року. Норма застосовуватиметься до страхових випадків, які настануть з 4 квітня 2025 року.
Якщо людина втратила працездатність через нещасний випадок і при цьому перебуває у трудових відносинах з іншим страхувальником (за іншим місцем роботи ніж те, де стався нещасний випадок), такий страхувальник оплачує потерпілому перші 5 днів тимчасової непрацездатності за власні кошти у розмірі 100% середньої зарплати незалежно від страхового стажу працівника.
Раніше ми повідомляли, що з першого квітня в Україні відбудеться новий етап перегляду пенсій.
Водночас з 1 квітня 2025 тарифи на електроенергію, газ, гарячу воду та опалення залишаться незмінними. Причина — мораторій на підвищення цін.
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