Что изменится с 1 апреля 2025 года в Украине

Женщины просматривают документы с изменениями. Фото: Freepik

С сегодняшнего дня, с 1 апреля, в Украине вступят в силу важные изменения, которые коснутся различных сфер жизни. В частности, изменения будут касаться бронирования, больничных и пенсий.

Об этом информируют Новини.LIVE.

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Пенсии работающим пенсионерам. В апреле автоматически пересчитают пенсии тем, кто продолжает работать и платить взносы.

Речь идет о людях, которые:

после назначения / предыдущего перерасчета пенсии продолжали работать и приобрели не менее 24 месяцев страхового стажа после назначения / предыдущего перерасчета пенсии;

после назначения / предыдущего перерасчета пенсии продолжали работать и приобрели менее 24 месяцев страхового стажа, но после назначения / предыдущего перерасчета пенсии прошло не менее двух лет.

Право на перерасчет определяет страховой стаж, приобретенный по состоянию на 1 марта года, в котором проводится перерасчет.

Цены на лекарства продолжат снижаться. Поэтому в апреле еще 116 препаратов подешевеют — ожидается снижение до -52%. Наименьшая скидка — для самых дорогих лекарств, но даже она существенная.

По данным Минздрава, лекарства подешевеют от 52% до 5%. На 5% подешевеет очень дорогой препарат, поэтому скидка будет существенной.

"В среднем мы выходим на 222 препарата. Средняя скидка будет 17%", — сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Подорожание сигарет. Из-за уравнивания акциза с ЕС цены вырастут на 20-40 грн. Акциз теперь будет привязан к евро.

В апреле вступит в силу новый закон, который повышает акцизный налог на табачные изделия.

После роста акцизов цена за пачку сигарет может вырасти на 40 гривен сразу. В то же время в Центре экономической стратегии отмечают, что повышение составит 20-25 гривен.

Мужчина ловит рыбу. Фото: Freepik

Весенний запрет на рыбалку. 1 апреля на большинстве рыбохозяйственных водоемов Украины начинает действовать нерестовый запрет на вылов рыбы.

Чтобы рыбалка в период нереста оставалась законной, необходимо придерживаться таких правил любительского рыболовства:

ловить рыбу только с берега;

рыбачить вне пределов нерестилищ;

использовать удочку с максимум двумя крючками или спиннинг с одной искусственной приманкой.

Также рыбаки должны иметь с собой устройства для измерения веса и длины выловленной рыбы. Суточный улов не должен превышать 3 кг, но разрешается дополнительно сохранить одну рыбину, если ее размер превышает минимально разрешенный.

Бронирование через "Дію". 1 апреля старые брони больше не действуют. В частности возвращается 72-часовой срок на обновление бронирования. Только через "Дію" — иначе не считается.

Итак, действие отсрочек, которые были оформлены для забронированных работников до 1 декабря 2024 года, закончилось 31 марта. Поэтому с апреля 2025 года для критически важных предприятий "быстрое бронирование" больше не будет действовать и возвращается стандартный срок бронирования в "Дії" — 72 часа для перевода забронированных работников на специальный воинский учет.

ВВК — теперь полностью онлайн. С 1 апреля выводы ВВК оформляют электронно. Посмотреть статус можно в "Резерв+". Несмотря на это, бумажную версию по желанию все еще можно получить.

Как пояснила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерины Черногоренко, такое нововведение позволит военнообязанным не идти с постановлением о пригодности или непригодности к ТЦК.

Врач и пациентка. Фото: Freepik

100% оплата больничных. Теперь будут оплачивать больничные и по основному месту, и по совместительству. Это действует для больничных, открытых после 4 апреля.

С 4 апреля застрахованные граждане Украины будут иметь право на получение пособия в связи с временной нетрудоспособностью, беременностью и родами не только по основному месту работы, но и по совместительству.

Соответствующие изменения приняли еще в декабре 2024 года. Норма будет применяться к страховым случаям, которые наступят с 4 апреля 2025 года.

Если человек потерял трудоспособность из-за несчастного случая и при этом находится в трудовых отношениях с другим страхователем (по другому месту работы, чем то, где произошел несчастный случай), такой страхователь оплачивает пострадавшему первые 5 дней временной нетрудоспособности за собственные средства в размере 100% средней зарплаты независимо от страхового стажа работника.

Ранее мы сообщали, что с первогоапреля в Украине состоится новый этап пересмотра пенсий.

В то же время с 1 апреля 2025 тарифы на электроэнергию, газ, горячую воду и отопление останутся неизменными. Причинная - мораторий на повышение цен.