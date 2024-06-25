Три варіанти економічного бронювання в Україні — новини України

Засідання Верховної Ради України. ФОТО: x.com/verkhovna_rada

В Україні повернулися до ідеї економічного бронювання. На сьогодні у парламенті зареєстрували одразу три варіанти можливої моделі. Усіх їх поєднує одне — отримати відстрочку зможуть лише заможні. Новини.LIVE розбиралися, як держава планує продавати броню від армії та скільки це може коштувати.

Що пропонують депутати

Група народних депутатів на чолі з керівником комітету з питань економічного розвитку ВР Дмитром Наталухою внесли на розгляд до ВР одразу три різні законопроєкти, які передбачають можливість бронювання військовозобов'язаних українців на економічних підставах. Основний — під номером 11331, а також два альтернативні 11331-1 і 11331-2.

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"Ми реєструємо 3 моделі, щоб дати ґрунт для широкого діалогу. Тому що є колеги, які погоджуються з економічним бронюванням, але не згодні з тим, що потрібно давати таку можливість ФОПам. Інші колеги, навпаки, вважають, що без такого права не варто навіть вводити цю ініціативу", — зазначив Наталуха. Він також додав, що документи передбачають можливість бронювання до 50% своїх працівників.

Варіант №1: Бронь за $500 на місяць

У першому варіанті депутати хочуть дозволити бронювати співробітників як підприємствам, так і ФОПам. Для цього депутати пропонують внести зміни до Податкового Кодексу та встановити додатковий збір за кожного заброньованого військовозобов'язаного у розмірі 1,2 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що еквівалентно 20 400 грн за співробітника. За умови, що у підприємства відсутня заборгованість із зарплати та податків.

Щодо ФОПів, то таку можливість пропонують надати не всім самозайнятим, а лише тим, чий дохід за календарний місяць становить не менше 61 200 грн. Крім того, ФОП буде зобов'язаний документально підтвердити господарську діяльність у минулому. Цікаво, що норм про заборгованість з податків, як у підприємств, для ФОПів не передбачено. Як і у випадку з підприємствами для бронювання, ФОП повинен буде заплатити 20 400 грн за себе або за заброньованого співробітника.

У законопроєкті також йдеться, що особливості бронювання, у разі ухвалення законопроєкту, визначатиме Кабмін окремим порядком.

Варіант №2: За рівнем зарплати

Альтернативний законопроєкт під номером 11331-1 передбачає можливість бронювання найнятих працівників на підприємствах, де середньомісячна зарплата працівника становить не менше ніж 12 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що еквівалентно 36 336 тис. грн.

При цьому можливість бронювання ФОПів відсутня. Також відсутня диференціація за рівнем зарплат залежно від регіону країни. До речі, раніше в Україні вже пропонували модель бронювання, прив'язану до рівня зарплат. Але тоді відмовилися від неї.

Варіант №3: Комбінована

Третій законопроєкт за номером 11331-2 пропонує комбіновану модель. А саме — бронювання працівників підприємств за рівнем зарплати у розмірі не менше 36 336 грн, а також можливість бронювання для ФОПів та їх співробітників за умови наявності щомісячного доходу у розмірі не менше 61 200 грн, реєстрації не пізніше ніж за 6 місяців до набуття чинності закону, а також сплати 20400 грн.

Тіньовий ринок бронювання становить до $2 млрд на рік

Як зазначають автори законопроєкту, обсяги тіньового бронювання в Україні становлять від 700 млн до 2 млрд дол. на рік.

Таким чином, за допомогою економічного бронювання влада має намір перенаправити потоки грошей з тіньового сектора, хабарництва та корупційних складових до легального сектору економіки. Щоправда, очікуваний ефект від впровадження однієї з трьох моделей економічного бронювання не вказано в жодному із законопроєктів.

Однак, як стверджує Наталуха, розмір надходжень до бюджету може становити від 200 до 320 млрд грн на рік. "Якщо ВР схилиться до моделі без ФОПів, то це десь плюс 200 млрд на рік. З ФОПами — це 315-320 млрд на рік", — зазначив Наталуха.



Судячи з озвучених цифр, можна припустити, що влада очікує, що економічним бронюванням скористається від 850 тис. до 1,3 млн військовозобов'язаних. Тоді як мобілізаційний потенціал оцінюється в 3-4 млн осіб.

Цілі забронювати всіх — немає

Сама ідея економічного бронювання є дуже неоднозначною, оскільки, за великим рахунком, поділяє українське суспільство за майновою ознакою. До речі, за даними Держстату, середня зарплата в Україні, за підсумками першого кварталу 2024 року, становить 18 903 грн, що майже вдвічі нижче за необхідний для бронювання рівень, який пропонують депутати.

Подібна ситуація і з ФОП. Як зазначає голова "Союзу захисту підприємців" Сергій Доротич, єдиної точки зору серед підприємців немає.

"Дійсно, багато хто з підприємців зрадіє можливості заплатити внесок і забронювати себе і частину своїх співробітників. Але це можуть дозволити собі лише високоприбуткові підприємства та організації. Для IT-фахівців або працівників великих корпорацій заплатити 20, 30, 40 тис. грн — не буде проблемою. Але якщо мова йде про низькоприбутковий бізнес, про самозайнятих осіб, про ФОПів, то це практично неможливо", — вважає Доротич.

Згідний із цим і автор ініціативи.

"20 тис. грн — це такі цифри, які далеко не кожен бізнес зможе дозволити витрачати. Але й законопроєкт не повинен мати на меті забронювати всіх", — резюмував Наталуха.