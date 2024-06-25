Три варианта экономического бронирования в Украине — новости Украины

Заседание Верховной Рады. ФОТО: x.com/verkhovna_rada

В Украине вернулись к идее экономического бронирования. На сегодня в парламенте зарегистрировали сразу три варианта возможной модели. Всех их объединяет одно — получить отсрочку смогут только богатые. Новини.LIVE разбирались, как государство планирует продавать бронь от армии и сколько это может стоить.

Что предлагают депутаты

Группа народных депутатов во главе с руководителем комитета по вопросам экономического развития ВР Дмитрием Наталухой внесли на рассмотрение в ВР сразу три разных законопроекта, предусматривающие возможность бронирования военнообязанных украинцев на экономических основаниях. Основной — под номером 11331, а также два альтернативных 11331-1 и 11331-2.

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"Мы регистрируем 3 модели, чтобы дать почву для широкого диалога. Так как есть коллеги, которые соглашаются с экономическим бронированием, но не согласны с тем, что нужно давать такую возможность ФОПам. Другие коллеги, наоборот, считают, что без такого права не стоит даже вводить эту инициативу", — отметил Наталуха. Он также отметил, что документы предполагают возможность бронирования до 50% своих сотрудников.

Вариант №1: Бронь за $500 в месяц

В первом варианте депутаты хотят разрешить бронировать сотрудников как предприятиям, так и ФОПам. Для этого депутаты предлагают внести изменения в Налоговый Кодекс и установить дополнительный сбор за каждого забронированного военнообязанного в размере 1,2 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан, что эквивалентно 20 400 грн за сотрудника. При условии, что у предприятия отсутствует задолженность по зарплате и налогам.

Что касается ФОПов, то такую возможность предлагают предоставить не всем самозанятым, а лишь тем, чей доход за календарный месяц составляет не менее 61 200 грн. Кроме того, ФОП обязан будет документально подтвердить хозяйственную деятельность за прошлый. Любопытно, что нормы о задолженности по налогам, как у предприятий, для ФОПов не предусмотрено. Как и в случае с предприятиями для бронирования ФОП должен будет заплатить 20 400 грн за себя или за забронированного сотрудника.

В законопроекте также говориться, что особенности бронирования, в случае принятия законопроекта, будет определять Кабмин отдельным порядком.

Вариант №2: По уровню зарплаты

Альтернативный законопроект под номером 11331-1 предусматривает возможность бронирования нанятых сотрудников на предприятиях, где среднемесячная зарплата сотрудника составляет не менее 12 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что эквивалентно 36 336 тыс. грн.

При этом, возможность бронирования ФОПов отсутствует. Также отсутствует дифференциация по уровню зарплат в зависимости от региона страны. К слову, ранее в Украине уже предлагали модель бронирования привязанную к уровню зарплат. Но тогда от нее отказались.

Вариант №3: Комбинированная

Третий законопроект под номером 11331-2 предлагает комбинированную модель. А именно бронирование сотрудников предприятий по уровню зарплаты в размере не меньше 36 336 грн, а также возможность бронирования для ФОПов и их сотрудников при условии наличия ежемесячного дохода в размере не менее 61 200 грн, регистрации не позднее, чем за 6 месяцев до вступления в силу закона, а также уплаты 20 400 грн.

Теневой рынок бронирования составляет до $2 млрд в год

Как отмечают авторы законопроекта, объемы теневого бронирования в Украине составляют от 700 млн до 2 млрд долл. в год.

Таким образом, с помощью экономического бронирования власти намереваются перенаправить потоки денег из теневого сектора, из взяточничества и коррупционных составляющих в легальный сектор экономики. Правда ожидаемых эффект от внедрения одной из трех моделей экономического бронирования не указан ни в одном из законопроектов.

Однако как утверждает Наталуха, размер поступлений в бюджет может составить от 200 до 320 млрд грн в год. "Если ВР склонится к модели без ФОПов, то это где-то плюс 200 млрд в год. С ФОПами — это 315-320 млрд в год", — отметил Наталуха.



Судя по озвученным цифрам можно предположить, что власти ожидают, что экономическим бронированием воспользуется от 850 тыс. до 1,3 млн военнообязанных. Тогда как мобилизационный потенциал всего оценивается в 3-4 млн человек.

Цели забронировать всех — нет

Сама идея экономического бронирования очень неоднозначна, так как по большому счету разделяет украинское общество по имущественному признаку. К слову, по данным Госстата, средняя зарплата в Украине, по итогам первого квартала 2024 года, составляет 18 903 грн, что почти в два раза ниже необходимого для бронирования уровня, который предлагают депутаты.

Подобная ситуация и с ФОПами. Как отмечает глава "Союза защиты предпринимателей" Сергей Доротич, единой точки зрения среди предпринимателей нет.

"Действительно много кто из предпринимателей обрадуется возможности заплатить взнос и забронировать себя и часть своих сотрудников. Но это могут позволить себе лишь высокоприбыльные предприятия и организации. Для IT-специалистов или работников крупных корпораций заплатить 20, 30, 40 тыс. грн — не будет проблемой. Но если речь идет про низкоприбыльный бизнес, про самозанятых лиц, про ФОПов, то это практически невозможно. Токарю, фрезеровщику или рабочему, которые делает ремонты практически невозможно будет найти на это деньги", — считает Доротич.

Согласен с этим и автор инициативы. "20 тыс. грн — это такие цифры, которые далеко не каждый бизнес сможет позволить тратить. Но и законопроект не должен нести за собой цель забронировать всех", — резюмировал Наталуха.