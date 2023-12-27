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Ціна на каву зросла майже вдвічі — новий Індекс Еспресо

27 грудня 2023 12:15
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Кава в Україні подорожчала майже вдвічі — Індекс Еспресо 2023
Кава у чашці. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні за останні роки Індекс Еспресо збільшився майже удвічі. Наприкінці 2023-го філіжанка ароматного напою коштує близько 30 грн.

Такі дані опублікував Opendatabot.

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Індекс Еспресо України

Як зазначається, дані для дослідження підготувала команда Poster POS. Згідно з масштабним аналізом, середня вартість філіжанки кави в Україні змінилась так:

• 15 грн — Індекс Еспресо у 2017 році;
• 30 грн — Індекс Еспресо у 2023 році.

За даними дослідження, найвищий стрибок у ціні зафіксували у 2022 році. Тоді за рік середня вартість чашки еспресо підвищилась з 20 грн до 28 грн.

Яка вартість кави в українських містах

Міста-лідери з подорожчання кави еспресо:

  • найвища ціна в Одеській області — 36 грн;
  • на другому місці Донецька область — 35 грн;
  • на третій сходинці Харківська область — 32 грн.

Серед міст, де найнижча вартість:

  • найдешевше еспресо у Хмельницькій області — 21 грн;
  • на другому місці Сумська область — 23 грн;
  • третю сходинку поділяють Житомирщина та Вінниччина — 24 грн.

 

ціна на каву
Джерело: Опендатабот

Індексом Еспресо називають показник, що використовується для вимірювання вартості стандартної порції еспресо в різних куточках світу.

Саме вартість еспресо впливає на ціну будь-якого напою у кав’ярні, адже це основна складова кожного кавового напою.

Що ще варто знати

Раніше ми писали, що на український ринок завезли з Німеччини небезпечну для здоров'я людини каву. Речовина, яку виявили у популярному напої, може призвести до важких ускладнень та навіть до коми.

Також повідомлялося, що з початку 2023 року у світі вартість кави сорту арабіка суттєво змінилась. Ціни опустились до мінімального рівня.

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